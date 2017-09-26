



장동혁 국민의힘 대표가 17일 오전 서울 여의도 국회 당대표실에서 열린 최고위원회의에서 오는 18일 기자회견을 예고한 이재명 대통령을 향해 연임, 공소 취소, 김승원 법무부 장관 후보자 지명 철회 등 현안에 대한 분명한 입장을 밝히라고 요구했다.



이날 장동혁 대표는 "대통령이 기자회견을 한다고 하는데 여당이 이렇게 걱정에 벌벌 떠는 경우는 처음 본다"라며 "모든 언론이 걱정하고 있다. 도대체 왜 기자회견을 하는지 알 수 없다고 한다"라고 말했다. 이어 "그 말인즉슨 이재명 대통령은 절대 바뀌지 않을 것을 국민들이 다 알기 때문"이라며 "여당도 잘 알기 때문이다"라고 주장했다.



장 대표는 "우선 이 기자회견이 의미가 있으려면 오만과 무능부터 국민들께 사과해야 한다"라며 "부동산 정책, 외교·안보 정책, 모든 정책에 있어서 국정 기조를 대전환하겠다는 선언을 하고 반드시 약속을 지켜야 한다"라고 말했다.



그는 "국민들께서 꼭 듣고 싶은 말에 대해서 어떤 대답도 하지 못할 것이라면 지금이라도 내일 기자회견을 취소하는 것이 나을 것이다"라며 "거짓말 원맨쇼로 위기를 모면할 생각은 애당초 하지 말라"고 말했다.



이재명 대통령은 오는 18일 오전 10시 청와대 영빈관에서 대국민 기자회견을 열고 주요 현안에 대한 입장과 국정 운영 방향을 설명할 예정이다.



