큰사진보기 [오마이포토] 부산서 "호르무즈 파병 반대“ 목소리 고조 ⓒ 김보성



"트럼프와 미국 정부는 파병 압박 중단하라"



한미 국방 당국이 16일부터 사흘간 부산에서 29차 통합국방협의체(KIDD) 회의에 들어가자, 주한미해군사령부가 있는 백운포 앞이 떠들썩해지고 있다. 이날 이곳을 연달아 찾은 여성단체와 부산평화연대는 "트럼프 미 대통령의 호르무즈 해협 파병 압박은 부당하며, 이를 거부해야 한다"라고 목청을 키웠다.



KIDD 예고에 전날 노동계·시민단체가 부산시청 광장 등지에서 "파병 반대"를 외쳤고, 행동은 이틀째인 이날까지 이어졌다. 앞서 국방부가 공지한 회의 내용은 '전작권 전환', '연합방위태세' 등이 중심이었지만, 파병에 부정적인 단체는 비공개로 관련한 논의가 이루어질 것이라고 우려했다.



지난주 우리 측 현지조사단이 아랍에미리트로 다녀온 데다 KIDD에 이어 곧 국가안전보장회의(NSC), 한미 외교장관 회담이 잇따라 진행되기 때문이다. 특히 차관보급의 KIDD는 11월 장관급 한미안보협의회(SCM)의 사전 준비 차원이어서 파병 의제가 제외될 가능성이 작다는 게 이들 단체의 분석이다.



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- https://omn.kr/2jt2i



한미 국방 당국이 16일부터 사흘간 부산에서 29차 통합국방협의체(KIDD) 회의에 들어가자, 주한미해군사령부가 있는 백운포 앞이 떠들썩해지고 있다. 이날 이곳을 연달아 찾은 여성단체와 부산평화연대는 "트럼프 미 대통령의 호르무즈 해협 파병 압박은 부당하며, 이를 거부해야 한다"라고 목청을 키웠다.KIDD 예고에 전날 노동계·시민단체가 부산시청 광장 등지에서 "파병 반대"를 외쳤고, 행동은 이틀째인 이날까지 이어졌다. 앞서 국방부가 공지한 회의 내용은 '전작권 전환', '연합방위태세' 등이 중심이었지만, 파병에 부정적인 단체는 비공개로 관련한 논의가 이루어질 것이라고 우려했다.지난주 우리 측 현지조사단이 아랍에미리트로 다녀온 데다 KIDD에 이어 곧 국가안전보장회의(NSC), 한미 외교장관 회담이 잇따라 진행되기 때문이다. 특히 차관보급의 KIDD는 11월 장관급 한미안보협의회(SCM)의 사전 준비 차원이어서 파병 의제가 제외될 가능성이 작다는 게 이들 단체의 분석이다. 한미 국방회의에 맞서 여성들 '이란 초교 폭격' 사진 든 이유 https://omn.kr/2jt2i

큰사진보기 부산여성단체연합, 부산성폭력상담소, 부산여성회, 부산여성사회교육원 등 지역의 여러 여성단체가 16일 부산 남구 백운포 해군작전사령부 앞을 찾아 '호르무즈 해협 파병 반대' 기자회견을 열고 있다. 국방부는 이날부터 사흘 간 29차 통합국방협의체(KIDD)가 부산에서 열린다고 언론에 공지했다. ⓒ 김보성





큰사진보기 부산여성단체연합, 부산성폭력상담소, 부산여성회, 부산여성사회교육원 등 지역의 여러 여성단체가 16일 부산 남구 백운포 해군작전사령부 앞을 찾아 '호르무즈 해협 파병 반대' 기자회견을 열고 있다. 국방부는 이날부터 사흘 간 29차 통합국방협의체(KIDD)가 부산에서 열린다고 언론에 공지했다. ⓒ 김보성





큰사진보기 부산여성단체연합, 부산성폭력상담소, 부산여성회, 부산여성사회교육원 등 지역의 여러 여성단체가 16일 부산 남구 백운포 해군작전사령부 앞을 찾아 '호르무즈 해협 파병 반대' 기자회견을 열고 있다. 국방부는 이날부터 사흘 간 29차 통합국방협의체(KIDD)가 부산에서 열린다고 언론에 공지했다. ⓒ 김보성





큰사진보기 부산여성단체연합, 부산성폭력상담소, 부산여성회, 부산여성사회교육원 등 지역의 여러 여성단체가 16일 부산 남구 백운포 해군작전사령부 앞을 찾아 '호르무즈 해협 파병 반대' 기자회견을 열고 있다. 국방부는 이날부터 사흘 간 29차 통합국방협의체(KIDD)가 부산에서 열린다고 언론에 공지했다. ⓒ 김보성





큰사진보기 부산여성단체연합, 부산성폭력상담소, 부산여성회, 부산여성사회교육원 등 지역의 여러 여성단체가 16일 부산 남구 백운포 해군작전사령부 앞을 찾아 '호르무즈 해협 파병 반대' 기자회견을 열고 있다. 국방부는 이날부터 사흘 간 29차 통합국방협의체(KIDD)가 부산에서 열린다고 언론에 공지했다. ⓒ 김보성





큰사진보기 지역 연대체인 부산자주평화연대(부산평화연대)가 16일 부산시 남구 백운포 해군작전사령부 앞에서 호르무즈 해협 파병 반대 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 지역 연대체인 부산자주평화연대(부산평화연대)가 16일 부산시 남구 백운포 해군작전사령부 앞에서 호르무즈 해협 파병 반대 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 지역 연대체인 부산자주평화연대(부산평화연대)가 16일 부산시 남구 백운포 해군작전사령부 앞에서 호르무즈 해협 파병 반대 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 지역 연대체인 부산자주평화연대(부산평화연대)가 16일 부산시 남구 백운포 해군작전사령부 앞에서 호르무즈 해협 파병 반대 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성

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