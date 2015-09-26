

김승원 법무부 장관 후보자에게 제넨셀의 코로나19 치료제 임상시험계획 승인을 청탁한 의혹을 받는 사업가 양수진씨가 15일 오후 서울 마포구 서울서부지방법원에서 열린 뇌물공여약속 등 혐의 공판기일에 출석하기 위해 법원에 모습을 드러냈다.



양수진씨는 "김승원 후보자에게 부정 청탁한 혐의를 인정하느냐", "김 후보자와 어떤 관계냐", "왜 오빠라고 했느냐", "신변 보호를 왜 요청했느냐" 등의 기자들의 질문에 아무런 답변을 하지 않은 채 법정으로 향했다.



한편 김승원 법무부 장관 후보자는 이날 국회에서 열린 인사청문회에 출석해 제넨셀의 코로나19 치료제 임상시험계획 승인 관련 의혹에 대해 "단순한 공익적 고충 민원 전달이었을 뿐 부정한 청탁은 없었다는 점을 검찰도 확인해 줬다"라며 부인했다.



