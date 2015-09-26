[오마이포토] ⓒ 권우성
'침략전쟁규탄 파병반대 평화행동' 소속 전국대표자들이 15일 오후 서울 미대사관 앞 광화문광장에서 '미국의 파병압박 거부! 한국군 호르무즈 파병반대! 기자회견'을 열었다. 기자회견을 마친 참석자들이 48시간 농성장을 설치한 뒤 구호를 외치고 있다.
‘침략전쟁규탄 파병반대 평화행동’ 소속 전국대표자들이 15일 오후 서울 미대사관앞 광화문광장에서 ‘미국의 파병압박 거부! 한국군 호르무즈 파병반대! 기자회견’을 열었다. ⓒ 권우성
‘침략전쟁규탄 파병반대 평화행동’ 소속 전국대표자들이 15일 오후 서울 미대사관앞 광화문광장에서 ‘미국의 파병압박 거부! 한국군 호르무즈 파병반대! 기자회견’을 열었다. ⓒ 권우성
‘침략전쟁규탄 파병반대 평화행동’ 소속 전국대표자들이 15일 오후 서울 미대사관앞 광화문광장에서 ‘미국의 파병압박 거부! 한국군 호르무즈 파병반대! 기자회견’을 열었다. ⓒ 권우성
‘침략전쟁규탄 파병반대 평화행동’ 소속 전국대표자들이 15일 오후 서울 미대사관앞 광화문광장에서 ‘미국의 파병압박 거부! 한국군 호르무즈 파병반대! 기자회견’을 열었다. ⓒ 권우성
‘침략전쟁규탄 파병반대 평화행동’ 소속 전국대표자들이 15일 오후 서울 미대사관앞 광화문광장에서 ‘미국의 파병압박 거부! 한국군 호르무즈 파병반대! 기자회견’을 열었다. ⓒ 권우성
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