큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



'침략전쟁규탄 파병반대 평화행동' 소속 전국대표자들이 15일 오후 서울 미대사관 앞 광화문광장에서 '미국의 파병압박 거부! 한국군 호르무즈 파병반대! 기자회견'을 열었다. 기자회견을 마친 참석자들이 48시간 농성장을 설치한 뒤 구호를 외치고 있다.





큰사진보기 ‘침략전쟁규탄 파병반대 평화행동’ 소속 전국대표자들이 15일 오후 서울 미대사관앞 광화문광장에서 ‘미국의 파병압박 거부! 한국군 호르무즈 파병반대! 기자회견’을 열었다. ⓒ 권우성





큰사진보기 ‘침략전쟁규탄 파병반대 평화행동’ 소속 전국대표자들이 15일 오후 서울 미대사관앞 광화문광장에서 ‘미국의 파병압박 거부! 한국군 호르무즈 파병반대! 기자회견’을 열었다. ⓒ 권우성





큰사진보기 ‘침략전쟁규탄 파병반대 평화행동’ 소속 전국대표자들이 15일 오후 서울 미대사관앞 광화문광장에서 ‘미국의 파병압박 거부! 한국군 호르무즈 파병반대! 기자회견’을 열었다. ⓒ 권우성





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