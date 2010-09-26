큰사진보기 [오마이포토] 사퇴 요구 거부한 용혜인 "겸직은 법률이 허용" ⓒ 남소연





용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 비례대표 의원·장관직 겸직 논란에 대해 "국회의원의 국무위원 겸직은 법률이 허용하는 것"이라며 장관에 임명되더라도 의원직을 유지하겠다는 입장을 재확인했다. 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 자신을 둘러싼 각종 의혹에 대해 해명한 용 후보자가 굳은 표정으로 회견장을 나서고 있다.





큰사진보기 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 각종 의혹에 대한 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 서울 여의도 국회 소통관에서 각종 의혹에 대한 해명 기자회견을 마친 뒤 회견장을 나서고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 서울 여의도 국회 소통관에서 각종 의혹에 대한 해명 기자회견을 마친 뒤 회견장을 나서고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 각종 의혹에 대한 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 서울 여의도 국회 소통관에서 각종 의혹에 대한 해명 기자회견을 마친 뒤 회견장을 나서고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 서울 여의도 국회 소통관에서 각종 의혹에 대한 해명 기자회견을 마친 뒤 회견장을 나서고 있다. ⓒ 남소연









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