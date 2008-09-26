



초대 중대범죄수사청장 후보로 지명된 김지용 변호사가 "형사사법체계 큰 변화 속에서 신설되는 중대범죄수사청에 청장 후보자로 지명되어 막중한 책임감에 어깨가 무겁다"라며 "중대범죄수사청이 조기에 안착 되도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.



김지용 후보자는 8일 오후 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에 마련된 준비단 사무실로 출근하며 "저에게 일할 기회가 주어진다면 빠른 시간 내 조직을 안착시켜 국가의 중대 범죄 대응에 한치의 빈틈이 없도록 최선을 다하겠다"라고 강조했다.



이어 그는 "엄중한 시기에 중수청이 조기에 안착될 수 있도록 최선을 다하겠다"라며 "국민들의 우려가 없도록 하고 수사 과정에서 억울해하는 국민이 없도록 최선을 다하겠다"라고 포부를 밝혔다.



