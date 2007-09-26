큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성





'호르무즈 파병 반대하는 사람 모두 모여! 파병반대 평화행진'이 서울평화연대와 전국민중행동 주최로 7일 저녁 서울 주한 미국 대사관앞에서 열렸다.



'미국의 파병압박 거부하라' '굴종외교 중단하라' 등이 적힌 피켓을 든 참가자들은 이날부터 11일 금요일까지 매일 저녁 7시부터 미 대사관에서 청와대까지 행진을 벌일 예정이다.



미 대사관 앞 회견을 마친 참가자들이 행진 시작 지점인 광화문 앞까지 이동하는 과정에서 피켓을 내리라고 요구하는 경찰과 잠시 실랑이가 벌어지기도 했다.





큰사진보기 ‘호르무즈 파병 반대하는 사람 모두 모여! 파병반대 평화행진’이 서울평화연대와 전국민중행동 주최로 7일 오후 서울 미대사관앞에서 열렸다. ‘미국의 파병압박 거부하라’ ‘굴종외교 중단하라’ 등이 적힌 피켓을 든 참가자들은 이날부터 11일(금)까지 매일 저녁 7시부터 미대사관에서 청와대까지 행진을 벌일 예정이다. 미대사관앞 회견을 마친 참가자들이 행진 시작 지점인 광화문앞까지 이동하는 과정에서 피켓을 내리라고 요구하는 경찰과 잠시 실랑이가 발어지기도 했다. ⓒ 권우성





큰사진보기 ‘호르무즈 파병 반대하는 사람 모두 모여! 파병반대 평화행진’이 서울평화연대와 전국민중행동 주최로 7일 오후 서울 미대사관앞에서 열렸다. ‘미국의 파병압박 거부하라’ ‘굴종외교 중단하라’ 등이 적힌 피켓을 든 참가자들은 이날부터 11일(금)까지 매일 저녁 7시부터 미대사관에서 청와대까지 행진을 벌일 예정이다. ⓒ 권우성





큰사진보기 ‘호르무즈 파병 반대하는 사람 모두 모여! 파병반대 평화행진’이 서울평화연대와 전국민중행동 주최로 7일 오후 서울 미대사관앞에서 청와대 구간에서 열렸다. ‘미국의 파병압박 거부하라’ ‘굴종외교 중단하라’ 등이 적힌 피켓을 든 참가자들은 이날부터 11일(금)까지 매일 저녁 7시부터 행진을 할 예정이다. ⓒ 권우성





큰사진보기 ‘호르무즈 파병 반대하는 사람 모두 모여! 파병반대 평화행진’이 서울평화연대와 전국민중행동 주최로 7일 오후 서울 미대사관앞에서 청와대 구간에서 열렸다. ‘미국의 파병압박 거부하라’ ‘굴종외교 중단하라’ 등이 적힌 피켓을 든 참가자들은 이날부터 11일(금)까지 매일 저녁 7시부터 행진을 할 예정이다. ⓒ 권우성





큰사진보기 ‘호르무즈 파병 반대하는 사람 모두 모여! 파병반대 평화행진’이 서울평화연대와 전국민중행동 주최로 7일 오후 서울 미대사관앞에서 청와대 구간에서 열렸다. ‘미국의 파병압박 거부하라’ ‘굴종외교 중단하라’ 등이 적힌 피켓을 든 참가자들은 이날부터 11일(금)까지 매일 저녁 7시부터 행진을 할 예정이다. ⓒ 권우성





큰사진보기 ‘호르무즈 파병 반대하는 사람 모두 모여! 파병반대 평화행진’이 서울평화연대와 전국민중행동 주최로 7일 오후 서울 미대사관앞에서 청와대 구간에서 열렸다. ‘미국의 파병압박 거부하라’ ‘굴종외교 중단하라’ 등이 적힌 피켓을 든 참가자들은 이날부터 11일(금)까지 매일 저녁 7시부터 행진을 할 예정이다. ⓒ 권우성





큰사진보기 ‘호르무즈 파병 반대하는 사람 모두 모여! 파병반대 평화행진’이 서울평화연대와 전국민중행동 주최로 7일 오후 서울 미대사관앞에서 청와대 구간에서 열렸다. ‘미국의 파병압박 거부하라’ ‘굴종외교 중단하라’ 등이 적힌 피켓을 든 참가자들은 이날부터 11일(금)까지 매일 저녁 7시부터 행진을 할 예정이다. ⓒ 권우성





큰사진보기 ‘호르무즈 파병 반대하는 사람 모두 모여! 파병반대 평화행진’이 서울평화연대와 전국민중행동 주최로 7일 오후 서울 미대사관앞에서 청와대 구간에서 열렸다. ‘미국의 파병압박 거부하라’ ‘굴종외교 중단하라’ 등이 적힌 피켓을 든 참가자들은 이날부터 11일(금)까지 매일 저녁 7시부터 행진을 할 예정이다. ⓒ 권우성







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