[오마이포토] 진보당 "미국의 명분 없는 전쟁에 파병 안돼" ⓒ 남소연
진보당 정혜경 의원이 7일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 "정부가 검토 중인 호르무즈 해협 파병은 미국의 이란 침략전쟁에 가담하는 위헌 행위"라며 즉각 중단을 촉구하고 있다. 이날 회견에 참석한 윤종오 원내대표와 정혜경, 전종덕 의원은 "국회는 정부의 파병동의안 제출을 기다릴 것이 아니라, 진보당 의원 등이 발의한 '호르무즈 해협 군사 파병 반대 결의안'을 먼저 통과시켜야 한다"고 주장했다.
진보당 윤종오 원내대표와 정혜경, 전종덕 의원이 7일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 "정부가 검토 중인 호르무즈 해협 파병은 미국의 이란 침략전쟁에 가담하는 위헌 행위"라며 즉각 중단을 촉구하고 있다. 이날 회견에 참석한 이들은 "국회는 정부의 파병동의안 제출을 기다릴 것이 아니라, 진보당 의원 등이 발의한 '호르무즈 해협 군사 파병 반대 결의안'을 먼저 통과시켜야 한다"고 주장했다. ⓒ 남소연
진보당 윤종오 원내대표와 전종덕, 정혜경 의원이 7일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 "정부가 검토 중인 호르무즈 해협 파병은 미국의 이란 침략전쟁에 가담하는 위헌 행위"라며 즉각 중단을 촉구하고 있다. 이날 회견에 참석한 이들은 "국회는 정부의 파병동의안 제출을 기다릴 것이 아니라, 진보당 의원 등이 발의한 '호르무즈 해협 군사 파병 반대 결의안'을 먼저 통과시켜야 한다"고 주장했다. ⓒ 남소연
진보당 "미국의 명분 없는 전쟁에 파병 안돼" 진보당 정혜경 의원이 7일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 "정부가 검토 중인 호르무즈 해협 파병은 미국의 이란 침략전쟁에 가담하는 위헌 행위"라며 즉각 중단을 촉구하고 있다. 이날 회견에 참석한 윤종오 원내대표와 정혜경, 전종덕 의원은 "국회는 정부의 파병동의안 제출을 기다릴 것이 아니라, 진보당 의원 등이 발의한 '호르무즈 해협 군사 파병 반대 결의안'을 먼저 통과시켜야 한다"고 주장했다. ⓒ 남소연
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