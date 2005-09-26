[오마이포토] ⓒ 권우성
주한 네팔인 1백여명이 5일 오후 서울 동대문디자인플라자(DDP)앞에 모여 네팔에서 발생한 대홍수 참사 희생자들을 추모하는 기도회를 열었다.
주한 네팔인 1백여명이 5일 오후 서울 동대문디자인플라자(DDP)앞에 모여 네팔에서 발생한 대홍수 참사 희생자들을 추모하는 기도회를 열었다. ⓒ 권우성
주한 네팔인 1백여명이 5일 오후 서울 동대문디자인플라자(DDP)앞에 모여 네팔에서 발생한 대홍수 참사 희생자들을 추모하는 기도회를 열었다. ⓒ 권우성
주한 네팔인 1백여명이 5일 오후 서울 동대문디자인플라자(DDP)앞에 모여 네팔에서 발생한 대홍수 참사 희생자들을 추모하는 기도회를 열었다. ⓒ 권우성
주한 네팔인 1백여명이 5일 오후 서울 동대문디자인플라자(DDP)앞에 모여 네팔에서 발생한 대홍수 참사 희생자들을 추모하는 기도회를 열었다. ⓒ 권우성
주한 네팔인 1백여명이 5일 오후 서울 동대문디자인플라자(DDP)앞에 모여 네팔에서 발생한 대홍수 참사 희생자들을 추모하는 기도회를 열었다. ⓒ 권우성
주한 네팔인 1백여명이 5일 오후 서울 동대문디자인플라자(DDP)앞에 모여 네팔에서 발생한 대홍수 참사 희생자들을 추모하는 기도회를 열었다. ⓒ 권우성
주한 네팔인 1백여명이 5일 오후 서울 동대문디자인플라자(DDP)앞에 모여 네팔에서 발생한 대홍수 참사 희생자들을 추모하는 기도회를 열었다. ⓒ 권우성
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