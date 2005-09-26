



'정부의 호르무즈 파병검토 철회 촉구 긴급기자회견'이 5일 오후 서울 종로구 청와대앞에서 자주통일평화연대와 전국민중행동 주최로 열렸다.



참석자들은 "미국과 이스라엘의 이란 공격은 국제법을 위반한 명백한 침략 행위"라고 규정하며, "분쟁 해역에 우리 군을 파견해 미군의 전쟁 수행을 지원하는 것은 침략전쟁에 가담하는 것"이라고 비판했다. 특히 초계기와 군수지원함 등 '비전투 자산' 파견에 대해서도 "전쟁 중인 미군에 군수지원과 감시·정찰 능력을 제공하는 것은 명백한 군사작전 지원"이라며 파병과 본질적으로 다르지 않다고 지적했다.



이들은 또 "미국이 최근 '동맹'을 앞세워 천문학적 규모의 대미 투자와 관세 압박, 반도체 핵심 전략산업에 대한 투자 요구에 이어 자신들이 벌인 전쟁의 부담까지 한국에 떠넘기려 하고 있다"며 "미국의 정치적·군사적 실패에 따른 부담을 동맹국에 전가하는 것은 결코 동맹 협력이 아니다. 경제적 압박을 피하기 위해 국민의 생명과 국가의 안전을 파병이라는 대가로 내놓는다면 그것이야말로 굴종외교이며 주권 포기"라고 비판했다.



