큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성





5일 오후 서울 광화문네거리 교보문고앞에서 팔레스타인들과 연대하는 사람들 주최로 열린 '호르무즈 한국군 파병 반대 및 미국-이스라엘 전쟁 지원말라' 긴급집회 참석자들이 구호를 외치며 거리행진을 하고 있다.

큰사진보기 5일 오후 서울 광화문네거리 교보문고앞에서 팔레스타인들과 연대하는 사람들 주최로 열린 ‘호르무즈 한국군 파병 반대 및 미국-이스라엘 전쟁 지원말라’ 긴급집회 참석자들이 구호를 외치며 거리행진을 하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 5일 오후 서울 광화문네거리 교보문고앞에서 팔레스타인들과 연대하는 사람들 주최로 열린 ‘호르무즈 한국군 파병 반대 및 미국-이스라엘 전쟁 지원말라’ 긴급집회 참석자들이 구호를 외치며 거리행진을 하고 있다. ⓒ 권우성





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