[오마이포토] ⓒ 권우성
성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 입장을 밝히고 있다.
성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. ⓒ 권우성
성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 입장을 밝히고 있다. ⓒ 권우성
성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 입장을 밝히고 있다. ⓒ 권우성
성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 기자들 질문에 답변하던 중 잠시 웃음을 짓고 있다. ⓒ 권우성
성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 입장을 밝히고 있다. ⓒ 권우성
성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 입장을 밝히고 있다. ⓒ 권우성
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고