[오마이포토] '이목 집중' 용혜인 장관 후보자 출근길

등록26.09.02 14:38 수정 26.09.02 14:39 권우성(kws21)
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[오마이포토] ⓒ 권우성



성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 입장을 밝히고 있다.

성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. ⓒ 권우성


성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 입장을 밝히고 있다. ⓒ 권우성

성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 입장을 밝히고 있다. ⓒ 권우성


성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 기자들 질문에 답변하던 중 잠시 웃음을 짓고 있다. ⓒ 권우성


성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 입장을 밝히고 있다. ⓒ 권우성


성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 입장을 밝히고 있다. ⓒ 권우성



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