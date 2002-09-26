큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성





성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 입장을 밝히고 있다.





큰사진보기 성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 입장을 밝히고 있다. ⓒ 권우성

큰사진보기 성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 입장을 밝히고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 기자들 질문에 답변하던 중 잠시 웃음을 짓고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 입장을 밝히고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 성평등가족부 장관 후보자인 용혜인 기본소득당 의원이 2일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 입장을 밝히고 있다. ⓒ 권우성







추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기