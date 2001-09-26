큰사진보기 [오마이포토] 부산국제영화제 개막식 누구 오나? 전도연·정우성·현빈 참석 ⓒ 유성호





제31회 부산국제영화제가 오는 10월 6일 개막식을 시작으로 15일까지 해운대 영화의전당을 중심으로 부산 곳곳에서 열린다.



부산국제영화제 박광수 이사장과 정한석 집행위원장이 1일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 제31회 부산국제영화제 개최 기자회견에 참석해 영화제의 주요 선정작과 프로그램 등 세부 계획을 설명했다.



올해 부산국제영화제에서는 공식 초청작 59개국 246편을 비롯해 모두 315편의 작품이 관객과 만난다. 작품들은 해운대 영화의전당을 비롯해 CGV센텀시티, 롯데시네마 센텀시티, 영화진흥위원회 표준시사실, 소향씨어터 우리은행홀, 부산시청자미디어센터 공개홀 등 8개 극장 31개 스크린에서 상영된다.



부산국제영화제는 영화 상영뿐 아니라 국내외 주요 영화인들이 대거 참석해 관객과 직접 만나는 다양한 프로그램도 마련했다.



특히 개막식에는 많은 영화인들이 참석할 예정이다.



정한석 집행위원장은 "개막작으로 선정된 김종관 감독의 신작 <낮과 밤은 서로에게> 8인의 배우 김민하와 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 이희준, 전소영, 김동휘를 비롯해 전도연과 설경구, 조인성, 유해진, 이민호, 현빈, 정우성, 우도환, 조여정, 이희준, 손석구, 김신록, 정성일, 유재명, 류승룡, 김도현, 박지현, 김재원, 조희연, 김혜자 등이 참석할 예정이다"라고 소개했다.



정 집행위원장은 "올해 부산국제영화제가 한국 영화의 활약을 위한 중요한 전환점이 되기를 기대하고 있다"라며 "한국 영화가 부흥으로 나아갈 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.



정 집행위원장은 올해 주요 게스트 가운데 눈길을 끄는 인물로 할리우드 배우이자 영화감독인 매기 질렌할을 소개했다.



매기 질렌할은 크리스토퍼 놀란 감독의 <다크 나이트> 등에 출연한 배우로 국내에도 잘 알려져 있다. 이후 직접 연출한 영화 <더 로스트 도터>를 통해 감독으로도 주목받았다.





부산국제영화제 개막식 누구 오나? 전도연·정우성·현빈 참석 ⓒ 유성호 관련영상보기



부산국제영화제는 특별한 만남과 더욱 풍성해진 부대행사를 준비했다.



김지운 감독은 <매드 맥스>, 배우 판빙빙은 <아가씨>, 홍경표 촬영감독은 <세 가지 색 : 블루>를 각각 선정해 자신에게 영향을 준 작품과 영화적 취향, 영감의 원천에 대해 관객들과 이야기를 나눌 예정이다.



'액터스 하우스'에는 김고은, 김민하, 류승룡, 신민아, 이민호, 주지훈 배우가 자신의 필모그래피와 연기 철학, 작품에 얽힌 다양한 이야기를 관객들과 직접 나눌 예정이다.



이 밖에도 세계적인 영화인들의 영화 철학과 창작 경험을 깊이 있게 들여다보는 '마스터 클래스', 다양한 분야의 창작자와 전문가를 보다 가까이 만나는 '씨네 클래스'를 비롯해 '스페셜 토크', '오픈 토크', '야외무대인사', '아주담담' 등 영화인과 관객이 직접 만나고 교감하는 풍성한 프로그램이 영화제 곳곳에서 펼쳐진다.





큰사진보기 부산국제영화제 박광수 이사장과 정한석 집행위원장이 1일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 제31회 부산국제영화제 개최 기자회견에 참석하고 있다. ⓒ 유성호











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