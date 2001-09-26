큰사진보기 [오마이포토] '케데헌' 사자 보이즈로 변신한 조계원 의원 ⓒ 남소연





1일 국회 본회의장에서 열린 정기국회 개회식에 한복을 입고 참석한 의원들이 산회 후 기념촬영을 하고 있다. 조계원 더불어민주당 의원(맨 오른쪽)은 애니매니션 <케이팝 데몬 헌터스>(케데헌)에 등장하는 사자 보이즈의 저승사자 복장을 입어 눈길을 끌었다.





큰사진보기 '케데헌' 사자 보이즈로 변신한 조계원 의원 1일 국회 본회의장에서 열린 정기국회 개회식에 한복을 입고 참석한 의원들이 산회 후 기념촬영을 하고 있다. 조계원 더불어민주당 의원(맨 오른쪽)은 애니매니션 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)에 등장하는 사자 보이즈의 저승사자 복장을 입어 눈길을 끌었다. ⓒ 남소연





큰사진보기 '케데헌' 사자 보이즈로 변신한 조계원 의원 1일 국회 본회의장에서 열린 정기국회 개회식에 한복을 입고 참석한 의원들이 산회 후 기념촬영을 하고 있다. 조계원 더불어민주당 의원(맨 오른쪽)은 애니매니션 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)에 등장하는 사자 보이즈의 저승사자 복장을 입어 눈길을 끌었다. ⓒ 남소연





큰사진보기 '케데헌' 사자 보이즈로 변신한 조계원 의원 1일 국회 본회의장에서 열린 정기국회 개회식에 한복을 입고 참석한 의원들이 산회 후 기념촬영을 하고 있다. 조계원 더불어민주당 의원(맨 오른쪽)은 애니매니션 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)에 등장하는 사자 보이즈의 저승사자 복장을 입어 눈길을 끌었다. ⓒ 남소연









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