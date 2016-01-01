큰사진보기 [오마이포토] '박근혜 파이팅' 외친 국민의힘 의원 연찬회 ⓒ 남소연





박근혜 전 대통령과 국민의힘 장동혁 대표, 정점식 원내대표를 비롯한 의원들이 27일 경기 고양시 소노캄 고양에서 열린 2026 국민의힘 국회의원 연찬회에서 기념 촬영을 하고 있다.



김민수 최고위원의 선창으로 참석자들은 '박근혜 파이팅', '장동혁 파이팅', '정점식 파이팅'을 외쳤다.





큰사진보기 '박근혜 파이팅' 외친 국민의힘 박근혜 전 대통령과 국민의힘 장동혁 대표, 정점식 원내대표를 비롯한 의원들이 27일 경기 고양시 소노캄 고양에서 열린 2026 국민의힘 국회의원 연찬회에서 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 '박근혜 파이팅' 외친 국민의힘 박근혜 전 대통령과 국민의힘 장동혁 대표, 정점식 원내대표를 비롯한 의원들이 27일 경기 고양시 소노캄 고양에서 열린 2026 국민의힘 국회의원 연찬회에서 기념 촬영을 하고 있다. 김민수 최고위원이 '박근혜 파이팅'이라고 선창하자, 박 전 대통령 김 최고위원을 쳐다보고 있다. ⓒ 남소연









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