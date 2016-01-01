큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



김현태 전 707특수임무단장이 27일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 내란중요임무종사 등 혐의 1심 선고에 참석하기 전 법원 앞에서 열린 지지자들 집회에 참석하고 있다.





큰사진보기 김현태 전 707특수임무단장이 27일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 내란중요임무종사 등 혐의 1심 선고에 참석하기 전 법원앞에서 열린 지지자들 집회에 참석하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 김현태 전 707특수임무단장이 27일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 내란중요임무종사 등 혐의 1심 선고에 참석하기 전 법원앞에서 열린 지지자들 집회에 참석하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 김현태 전 707특수임무단장이 27일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 내란중요임무종사 등 혐의 1심 선고를 받기 위해 지지자들의 응원을 받으며 법원으로 향하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 김현태 전 707특수임무단장이 27일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 내란중요임무종사 등 혐의 1심 선고를 받기 위해 지지자들의 응원을 받으며 법원으로 향하고 있다. ⓒ 권우성





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