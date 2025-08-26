큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성





명진 스님 종교시민사회장이 25일 오전 서울 강남구 봉은사 대웅전앞에서 엄수된 가운데 세월호참사 유가족과 시민들이 헌화를 하고 있다.





큰사진보기 명진 스님 종교시민사회장이 25일 오전 서울 강남구 봉은사 대웅전앞에서 엄수된 가운데 유발상좌 유병문씨가 영정사진을 옮기고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 명진 스님 종교시민사회장이 25일 오전 서울 강남구 봉은사 대웅전앞에서 엄수되고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 명진 스님 종교시민사회장이 25일 오전 서울 강남구 봉은사 대웅전앞에서 엄수되고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 명진 스님 종교시민사회장이 25일 오전 서울 강남구 봉은사 대웅전앞에서 엄수되고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 명진 스님 종교시민사회장이 25일 오전 서울 강남구 봉은사 대웅전앞에서 엄수되고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 명진 스님 종교시민사회장이 25일 오전 서울 강남구 봉은사 대웅전앞에서 엄수된 가운데 소리꾼 장사익씨가 추도가를 하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 명진 스님 종교시민사회장이 25일 오전 서울 강남구 봉은사 대웅전앞에서 엄수된 가운데 세월호참사 유가족과 시민들이 헌화를 하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 25일 오전 명진 스님 종교시민사회장이 열린 서울 강남구 봉은사 대웅전앞에서 다비식이 열리는 법주사로 떠나기 전 운구차 주변에서 종교의식이 열리고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 25일 오전 명진 스님 종교시민사회장이 열린 서울 강남구 봉은사 대웅전앞에서 다비식이 열리는 법주사로 떠나기 전 운구차 주변에서 종교의식이 열리고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 명진 스님 종교시민사회장이 25일 오전 서울 강남구 봉은사 대웅전앞에서 엄수된 가운데 세월호참사 유가족 정부자씨가 조사를 하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 명진 스님 종교시민사회장이 25일 오전 서울 강남구 봉은사 대웅전앞에서 엄수된 가운데 전재수 부산시장이 조사를 하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 고 노무현 전 대통령 아들 노건호씨가 25일 오전 서울 강남구 봉은사 대웅전앞에서 열린 명진 스님 종교시민사회장에서 헌화한 뒤 내려오고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 정청래 전 민주당 대표가 25일 오전 명진 스님 종교시민사회장이 열리는 서울 강남구 봉은사 대웅전앞으로 걸어가고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 추미애 경기도지사가 25일 오전 서울 강남구 봉은사 대웅전앞에서 열린 명진 스님 종교시민사회장에 참석하고 있다. ⓒ 권우성







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