큰사진보기 [오마이포토] 국민의힘 당사 찾은 5.18단체 “5.18 정신 모독한 이진숙 제명하라" ⓒ 유성호





5.18기념재단과 5.18 민주유공자 유족회, 5.18 민주화운동 부상자회, 5.18 민주화운동 공로자회 관계자들이 21일 오후 서울 여의도 국민의힘 중앙당사를 찾아 최근 불거진 5.18 민주화운동 역사 왜곡 논란에 대해 당 차원의 공식 입장과 후속 조치를 요구했다.



최근 이진숙 국민의힘 의원은 국회도서관에서 새역사국민운동과 공동으로 '5.18 민주화운동의 재조명 국회 공개포럼'을 개최해 논란을 일으켰다.



5.18단체들은 "국회는 특정 정치 세력의 왜곡된 역사관을 선전하는 곳이 아니라 국민을 대표해 헌법적 가치를 실현해야 하는 공적 공간이다"며 "국회라는 공공의 전당이 5.18을 폄훼하고 전두환 신군부 독재를 옹호하는 세력의 장으로 활용된 데 대해 깊은 우려를 표한다"고 밝혔다.





국민의힘 당사 찾은 5.18단체 “5.18 정신 모독한 이진숙 제명하라" ⓒ 유성호 관련영상보기



이들은 국민의힘 중앙당사를 방문해 장동혁 국민의힘 대표 앞으로 공개 질의서를 전달했다.



이들은 공개 질의서를 통해 "민주주의를 지켜낸 5.18 민주화운동은 정파와 이념, 지역의 경계를 초월하는 대한민국 전체의 공적 유산이다"며 "대법원 확정 판결이라는 사법적 정의마저 정치적 계산에 따라 부정하거나 묵인하는 것은 헌법 질서를 흔들고 공당의 존재 이유를 스스로 부정하는 행위와 다름없다"고 말했다.



이어 이들은 "국민의힘이 5.18 민주화운동의 민주주의적 가치와 역사적 사실을 인정하는지, 관련 사법부의 확정 판결을 존중하는지, 그리고 이를 부정하거나 왜곡하는 당 소속 인사에게 어떤 원칙을 적용할 것인지 명확히 답해야 한다"고 요구했다.



그러면서 장동혁 대표를 향해 "헌법 정신과 법치주의가 진심이라면 더 이상 침묵으로 일관해서는 안 된다"며 "공당의 대표로서 국민의 요구에 응답하고 행동으로 입증하라"고 촉구했다.





큰사진보기 5·18기념재단과 5.18 민주유공자 유족회, 5.18 민주화운동 부상자회, 5.18 민주화운동 공로자회 관계자들이 21일 오후 서울 여의도 국민의힘 중앙당사를 찾아 최근 이진숙 의원이 개최한 토론회와 관련한 5.18 민주화운동 역사 왜곡 논란에 대해 당 차원의 공식 입장과 후속 조치를 요구했다. ⓒ 유성호





큰사진보기 신극정 5.18 민주화운동 부상자회 회장이 21일 오후 서울 여의도 국민의힘 중앙당사를 찾아 최근 이진숙 의원이 개최한 토론회와 관련한 5.18 민주화운동 역사 왜곡 논란에 대해 당 차원의 공식 입장과 후속 조치를 요구하는 공개 질의서를 장동혁 대표에게 전해 달라며 관계자에게 전달하고 있다. ⓒ 유성호











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