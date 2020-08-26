큰사진보기 [오마이포토] 김윤덕 만난 오세훈 “용산공원 주거 전환, 역사의 죄인 될 것” ⓒ 유성호



김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 20일 오전 서울 중구 달개비에서 서울 주택 공급 방안을 논의하기 위해 회동을 가졌다.



이날 오세훈 시장은 회동을 마친 뒤 서울시청으로 돌아와 기자들에게 면담 결과를 설명하며 "오늘 용산공원에 대해서는 평행선이라고 말씀드릴 수 있겠다"라며 용산공원 내 주택 공급 관련해 양측의 입장이 엇갈렸다고 말했다.



오 시장은 용산공원 본체 부지의 주거용도 전환에 대해 강한 반대 입장을 재차 강조했다. 그는 "용산공원만큼은 서울시민들의 삶의 질의 공간, 여가 공간이다"라며 "남산부터 한강까지 이어지는 녹지 축의 주요 부분을 이루고 있기 때문에 그 본체 부지에 대해서 일정 부분이라도, 제한된 면적이라도 주거 용도로 전용하는 것은 동의하기 어렵다"라고 밝혔다.



이어 "그것을 동의하는 것은 서울시장으로서는 역사의 죄인으로 남는 그런 결과를 초래할 것이다"라며 서울시의 입장을 전달했다고 설명했다.





김윤덕 만난 오세훈 “용산공원 주거 전환, 역사의 죄인 될 것” ⓒ 유성호 관련영상보기



오 시장은 자신이 정치적 입장 때문에 주택 공급을 게을리하고 있다는 취지의 주장에 대해서도 강하게 반박했다.



그는 "서울시장이 정치적인 입장으로 주거 공급을 게을리한다는 식의 음해성 주장에 대해 제가 굳이 반박해야 될 필요가 있나 싶다"라며 "그냥 웃고 넘겨야 할 이야기이다"라고 말했다.



이어 "서울시에 주택지를 비롯해 주거가 있는 부서에서 근무하는 공무원들이 들으면 아마 기절초풍할 일이다. 어떻게 하면 정말 빠른 속도로 많은 주택을 공급해서 부동산 가격을 안정시킬까를 매일 머리를 싸매고 고민하고 있다"라며 "그런 허무맹랑한 소리를 하는 사악한 사람들이 정부에 있다면 정말 솎아 내야 한다"라고 비판했다.





큰사진보기 김윤덕 국토교통부 장관(오른쪽)과 오세훈 서울시장이 20일 오전 서울 중구 달개비에서 서울 주택 공급 방안을 논의하기 위한 회동을 마친 뒤 인사를 나누고 있다, ⓒ 유성호





큰사진보기 김윤덕 국토교통부 장관(오른쪽)과 오세훈 서울시장이 20일 오전 서울 중구 달개비에서 서울 주택 공급 방안을 논의하기 위한 회동을 마친 뒤 자리를 나서고 있다. ⓒ 유성호













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