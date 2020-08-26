큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



'5.18정신 모욕 이진숙 의원 제명 촉구 기자회견'이 20일 오전 여의도 국민의힘 당사앞에서 전국시국회의, 전국대학민주동문회협의회(전민동), 5.18서울기념사업회, 강제징집·녹화·선도공작진상규명위 주최로 열렸다.



참석자들은 지난 8월 13일 국회도서관에서 이진숙 의원이 주최한 '5.18재조명 포럼'에서 5.18민주화운동을 '소요 사태'로 표현하고, 전두환의 책임을 희석하는 등 5.18의 역사적 진실을 왜곡, 폄훼했다며 더 이상 용납할 수 없는 행위라고 규탄했다.



또한 장동혁 대표를 향해 '역사왜곡을 침묵하고 방치하는 것은 사실상 이를 용인하는 것과 다르지 않다'며, 이진숙 의원 징계 및 입장 표명을 촉구했다.





큰사진보기 ‘5.18정신 모욕 이진숙 의원 제명 촉구 기자회견’이 20일 오전 여의도 국민의힘 당사앞에서 전국시국회의, 전국대학민주동문회협의회(전민동), 5.18서울기념사업회, 강제징집·녹화·선도공작진상규명위 주최로 열렸다. ⓒ 권우성





큰사진보기 ‘5.18정신 모욕 이진숙 의원 제명 촉구 기자회견’이 20일 오전 여의도 국민의힘 당사앞에서 전국시국회의, 전국대학민주동문회협의회(전민동), 5.18서울기념사업회, 강제징집·녹화·선도공작진상규명위 주최로 열렸다. ⓒ 권우성





큰사진보기 ‘5.18정신 모욕 이진숙 의원 제명 촉구 기자회견’이 20일 오전 여의도 국민의힘 당사앞에서 전국시국회의, 전국대학민주동문회협의회(전민동), 5.18서울기념사업회, 강제징집·녹화·선도공작진상규명위 주최로 열렸다. ⓒ 권우성





큰사진보기 ‘5.18정신 모욕 이진숙 의원 제명 촉구 기자회견’이 20일 오전 여의도 국민의힘 당사앞에서 전국시국회의, 전국대학민주동문회협의회(전민동), 5.18서울기념사업회, 강제징집·녹화·선도공작진상규명위 주최로 열렸다. ⓒ 권우성





큰사진보기 ‘5.18정신 모욕 이진숙 의원 제명 촉구 기자회견’이 20일 오전 여의도 국민의힘 당사앞에서 전국시국회의, 전국대학민주동문회협의회(전민동), 5.18서울기념사업회, 강제징집·녹화·선도공작진상규명위 주최로 열렸다. 참가자들이 장동혁 대표에게 5.18에 대한 공식입장과 그동안 약속한 조치 이행 여부는 묻는 공개질의서를 전달하기 위해 당사 입구에 대기하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 ‘5.18정신 모욕 이진숙 의원 제명 촉구 기자회견’이 20일 오전 여의도 국민의힘 당사앞에서 전국시국회의, 전국대학민주동문회협의회(전민동), 5.18서울기념사업회, 강제징집·녹화·선도공작진상규명위 주최로 열렸다. 참가자들이 장동혁 대표에게 5.18에 대한 공식입장과 그동안 약속한 조치 이행 여부는 묻는 공개질의서를 전달하기 위해 당사 입구에 대기하고 있다. ⓒ 권우성







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