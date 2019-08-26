

10.29 이태원참사 유가족들이 19일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 기자회견을 열어 이태원참사 특별조사위원회의 지난 1년 3개월에 대한 조사가 미흡했다며 활동 경위 설명과 향후 조사 계획 공개, 특별검사 도입을 포함하는 특별법 개정 등을 요구했다.



오는 9월 16일 이태원참사 특별조사위원회 활동 기한 만료를 앞둔 유가족들은 "참사 발생 4년, 정부도 국회도 바뀌었지만 이태원참사의 진상은 밝혀지지 않았다. 지금 상태로 기한만 연장된다면 지난 1년 3개월이 그대로 되풀이 될 것이다"며 "이태원참사의 진상규명이 이대로 시간 속에 묻히지 않도록 다시 한번 살펴봐 달라"고 촉구했다.



유가족들은 이날 세 가지 요구사항을 제시했다.



첫 번째로 특조위에 지난 1년 3개월간의 조사 과정이 현재 상황에 이르게 된 경위와 책임을 밝히고, 앞으로의 구체적인 조사 계획을 유가족과 국민에게 공개할 것을 요구했다.



두 번째로는 특별법이 피해자에게 보장한 권리를 실제 조사 과정에서 이행할 것을 촉구했다. 유가족들은 조사 진행 상황을 피해자가 알 수 있어야 하며, 피해자가 요구하는 자료를 열람하고 조사 과정에서 피해자의 의견을 들을 수 있어야 한다고 강조했다.



특히 "이는 법이 정한 의무이다"며 "피해자를 배제한 채 이루어지는 진상규명은 성립할 수 없다"고 밝혔다.



세 번째로 국회에는 단순히 특조위의 활동 기한을 연장하는 데 그치지 말고, 특별검사 요청 조항 신설을 포함한 특별법 개정을 통해 실질적인 진상규명이 가능하도록 제도적 장치를 마련할 것을 요구했다.



유가족들은 "강제수사권 없는 특조위가 진상을 규명하기에는 한계가 분명하다"며 "시간만 더 주는 것으로는 그 한계를 넘어설 수 없다"고 지적했다.



이들은 기자회견을 마친 뒤 진상규명을 염원하는 호소문과 희생자에게 쓴 편지를 이재명 대통령에게 전해 달라며 청와대 행정관에게 전달했다.



