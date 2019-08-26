큰사진보기 [오마이포토] 리센느 '거제 바다'도 폭우에 직격탄 아이돌 그룹 리센느 멤버 원이·미나미 등의 유튜브 영상과 '거제 야호' 밈으로 유명해진 경상남도 거제시 옥포2동 덕포해수욕장도 이번 기록적 호우 영향을 피해 가지 못했다. ⓒ 김보성



아이돌 그룹 리센느 멤버 원이·미나미 등이 다녀가면서 '거제 야호' 밈으로 유명해진 경상남도 거제시 옥포2동 덕포해수욕장도 이번 극단적 폭우를 피해 가지 못했다. 지난 16일과 17일 927㎜에 달하는 비가 내리면서 산에서 쓸려 내려온 나뭇가지와 쓰레기가 백사장을 뒤덮었다. 모래 유실도 상당해 현재 복구작업이 한창이다.



거제 출신의 원이와 일본인 멤버 미나미 등 아이돌그룹 리센느가 다녀가면서 유명해진 거제시 옥포2동 덕포해수욕장도 종전 기상 관측 기록을 갈아치운 극한 호우의 영향을 피해 가지 못했다. 19일 <오마이뉴스>가 살펴본 현장은 심각한 비 피해로 복구가 시급했다.



'거제 야호' 밈 덕택에 이 해수욕장은 지역의 새로운 관광지로 떠올랐지만, 사람을 제대로 만나기 어려웠다. 한때 금빛 모래가 가득했던 해변은 마치 단층처럼 변했고, 밑바닥에 있던 자갈이 대거 모습을 드러냈다. 일부는 빗물과 파도에 유실된 것도 모자라 산에서 쓸려온 나뭇가지 등이 그 자리를 대신 채웠다.



이는 두 달 전인 지난 5월, 원이와 미나미가 덕포해수욕장 방문 당시와는 완전히 딴판인 모습이다. 원이의 유튜브 채널 '안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다'에 올라온 영상(조회수 1276만)을 보면, 당시 직선거리 400여 미터에 달하는 덕포해수욕장의 백사장에는 금빛 모래가 가득했다.



이곳에서 원이와 미나미는 즐겁게 손을 잡고 걷거나 줄낚시를 즐겼다. 'ㅇㅇ해녀' 등의 이름을 건 한 활어판매장에서 해물을 즉석에서 잡아 시식하는 장면도 있었는데, 그곳도 굳게 문이 잠긴 상태다. 주민들과 리센느 팬들은 하루빨리 폭우 이전의 상황으로 돌아가길 바랐다. 재난 소식을 듣고 부산에서 현장을 방문한 신아무개(36)씨는 "리센느 효과가 이어지려면 우선적인 복구가 필요할 것 같다"라고 말했다.





큰사진보기 아이돌 그룹 리센느 멤버 원이·미나미 등의 유튜브 영상과 '거제 야호' 밈으로 유명해진 경상남도 거제시 옥포2동 덕포해수욕장도 이번 기록적 호우 영향을 피해 가지 못했다. 지난 16일과 17일 927㎜에 달하는 비가 내리면서 산에서 쓸려 내려온 나뭇가지와 쓰레기가 백사장을 뒤덮었다. 모래 유실도 상당해 19일 현재 복구 작업이 한창이다. 주민들은 하루빨리 폭우 이전으로 돌아가길 바랐다. ⓒ 김보성





큰사진보기 아이돌 그룹 리센느 멤버 원이·미나미 등의 유튜브 영상과 '거제 야호' 밈으로 유명해진 경상남도 거제시 옥포2동 덕포해수욕장도 이번 기록적 호우 영향을 피해 가지 못했다. 지난 16일과 17일 927㎜에 달하는 비가 내리면서 산에서 쓸려 내려온 나뭇가지와 쓰레기가 백사장을 뒤덮었다. 모래 유실도 상당해 19일 현재 복구 작업이 한창이다. 사진 속 분홍 테두리 갈무리 영상은 지난 5월 원이 등이 방문한 당시 덕포해수욕장. ⓒ 김보성, 원이 유튜브 채널





큰사진보기 아이돌 그룹 리센느 멤버 원이·미나미 등의 유튜브 영상과 '거제 야호' 밈으로 유명해진 경상남도 거제시 옥포2동 덕포해수욕장도 이번 기록적 호우 영향을 피해 가지 못했다. 지난 16일과 17일 927㎜에 달하는 비가 내리면서 산에서 쓸려 내려온 나뭇가지와 쓰레기가 백사장을 뒤덮었다. 모래 유실도 상당해 19일 현재 복구 작업이 한창이다. 주민들은 하루빨리 폭우 이전으로 돌아가길 바랐다. ⓒ 김보성





큰사진보기 아이돌 그룹 리센느 멤버 원이·미나미 등의 유튜브 영상과 '거제 야호' 밈으로 유명해진 경상남도 거제시 옥포2동 덕포해수욕장도 이번 기록적 호우 영향을 피해 가지 못했다. 지난 16일과 17일 927㎜에 달하는 비가 내리면서 산에서 쓸려 내려온 나뭇가지와 쓰레기가 백사장을 뒤덮었다. 모래 유실도 상당해 19일 현재 복구 작업이 한창이다. 주민들은 하루빨리 폭우 이전으로 돌아가길 바랐다. ⓒ 김보성





큰사진보기 아이돌 그룹 리센느 멤버 원이·미나미 등의 유튜브 영상과 '거제 야호' 밈으로 유명해진 경상남도 거제시 옥포2동 덕포해수욕장도 이번 기록적 호우 영향을 피해 가지 못했다. 지난 16일과 17일 927㎜에 달하는 비가 내리면서 산에서 쓸려 내려온 나뭇가지와 쓰레기가 백사장을 뒤덮었다. 모래 유실도 상당해 19일 현재 복구 작업이 한창이다. 주민들은 하루빨리 폭우 이전으로 돌아가길 바랐다. ⓒ 김보성





큰사진보기 아이돌 그룹 리센느 멤버 원이·미나미 등의 유튜브 영상과 '거제 야호' 밈으로 유명해진 경상남도 거제시 옥포2동 덕포해수욕장도 이번 기록적 호우 영향을 피해 가지 못했다. 지난 16일과 17일 927㎜에 달하는 비가 내리면서 산에서 쓸려 내려온 나뭇가지와 쓰레기가 백사장을 뒤덮었다. 모래 유실도 상당해 19일 현재 복구 작업이 한창이다. 주민들은 하루빨리 폭우 이전으로 돌아가길 바랐다. ⓒ 김보성





큰사진보기 아이돌 그룹 리센느 멤버 원이·미나미 등의 유튜브 영상과 '거제 야호' 밈으로 유명해진 경상남도 거제시 옥포2동 덕포해수욕장도 이번 기록적 호우 영향을 피해 가지 못했다. 지난 16일과 17일 927㎜에 달하는 비가 내리면서 산에서 쓸려 내려온 나뭇가지와 쓰레기가 백사장을 뒤덮었다. 모래 유실도 상당해 19일 현재 복구 작업이 한창이다. 주민들은 하루빨리 폭우 이전으로 돌아가길 바랐다. ⓒ 김보성





큰사진보기 아이돌 그룹 리센느 멤버 원이·미나미 등의 유튜브 영상과 '거제 야호' 밈으로 유명해진 경상남도 거제시 옥포2동 덕포해수욕장도 이번 기록적 호우 영향을 피해 가지 못했다. 지난 16일과 17일 927㎜에 달하는 비가 내리면서 산에서 쓸려 내려온 나뭇가지와 쓰레기가 백사장을 뒤덮었다. 모래 유실도 상당해 19일 현재 복구 작업이 한창이다. 주민들은 하루빨리 폭우 이전으로 돌아가길 바랐다. ⓒ 김보성





큰사진보기 아이돌 그룹 리센느 멤버 원이·미나미 등의 유튜브 영상과 '거제 야호' 밈으로 유명해진 경상남도 거제시 옥포2동 덕포해수욕장도 이번 기록적 호우 영향을 피해 가지 못했다. 지난 16일과 17일 927㎜에 달하는 비가 내리면서 산에서 쓸려 내려온 나뭇가지와 쓰레기가 백사장을 뒤덮었다. 모래 유실도 상당해 19일 현재 복구 작업이 한창이다. 주민들은 하루빨리 폭우 이전으로 돌아가길 바랐다. ⓒ 김보성





큰사진보기 아이돌 그룹 리센느 멤버 원이·미나미 등의 유튜브 영상과 '거제 야호' 밈으로 유명해진 경상남도 거제시 옥포2동 덕포해수욕장도 이번 기록적 호우 영향을 피해 가지 못했다. 지난 16일과 17일 927㎜에 달하는 비가 내리면서 산에서 쓸려 내려온 나뭇가지와 쓰레기가 백사장을 뒤덮었다. 모래 유실도 상당해 19일 현재 복구 작업이 한창이다. 주민들은 하루빨리 폭우 이전으로 돌아가길 바랐다. ⓒ 김보성





큰사진보기 아이돌 그룹 리센느 멤버 원이·미나미 등의 유튜브 영상과 '거제 야호' 밈으로 유명해진 경상남도 거제시 옥포2동 덕포해수욕장도 이번 기록적 호우 영향을 피해 가지 못했다. 지난 16일과 17일 927㎜에 달하는 비가 내리면서 산에서 쓸려 내려온 나뭇가지와 쓰레기가 백사장을 뒤덮었다. 모래 유실도 상당해 19일 현재 복구 작업이 한창이다. 미나미가 '파라파라' 춤을 춘 곳도 모습이 달라졌다. ⓒ 김보성

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