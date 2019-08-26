큰사진보기 [오마이포토] '919 기후정의행진 선포식' 메가 프로젝트 중단과 대안사회로의 전환 촉구 ⓒ 이정민



919 기후정의행진 조직위원회가 19일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 '919 기후정의행진 선포식 기자회견'을 열어 메가 프로젝트 중단과 대안사회로의 전환을 촉구하고 있다.



919 기후정의행진 조직위원회는 "'지구를 불태우는 폭주를 멈춰라'는 슬로건 아래 행진"한다며 "지구 곳곳이 폭염에 시달리는 상황에서 기후위기 대응이 아니라, '3대 메가 프로젝트'라는 반기후 대규모 개발정책에 몰두하는 이재명 정부를 향한 비판과 기후정의에 입각한 대안을 요구하고 관철하기 위해 서울, 부산, 대구, 대전, 충북, 충남, 제주 등지에서 열린다"고 밝혔다.



이들은 "지구가 불타는데 어떻게 풍요롭고 안전한 삶이 가능한가?"라고 묻고 "이제는 멈춰야 한다. 오직 이윤만을 추구하며 지구를 불태우는 체제를 멈춰 세우고, 모두의 풍요와 공존을 향한 사회로 나아가야 한다"고 강조했다.



또한 "▲기후를 파괴하고 온실가스 늘리는 메가프로젝트 중단하고 정의로운 에너지 전환 실행 ▲노동권 파괴하고 불평등 강화하는 메가 프로젝트 중단하고 평등하고 존엄한 삶을 위한 기본권을 보장 ▲재벌의 AI-반도체 산업에 자원을 쏟아붓는 메가 프로젝트 중단하고 모두를 위한 생태적 전환과 공공성 강화 ▲농지, 용수 빼앗는 메가 프로젝트 중단하고, 생태친환경농업 확대로 농민의 권리와 먹거리 기본권 보장 ▲AI 기반 방위산업 육성으로 군비경쟁 강화하는 메가프로젝트 중단하고 팔레스타인 집단학살-전쟁 종식과 기후위기 대응에 나설 것" 등을 요구했다.





큰사진보기 '919 기후정의행진 선포식' 메가 프로젝트 중단과 대안사회로의 전환 촉구 919 기후정의행진 조직위원회가 19일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 '919 기후정의행진 선포식 기자회견'을 열어 메가 프로젝트 중단과 대안사회로의 전환을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '919 기후정의행진 선포식' 메가 프로젝트 중단과 대안사회로의 전환 촉구 919 기후정의행진 조직위원회가 19일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 '919 기후정의행진 선포식 기자회견'을 열어 메가 프로젝트 중단과 대안사회로의 전환을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





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지구를 불태우는 폭주를 멈춰라! 919 기후정의행진 조직위원회가 19일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 '919 기후정의행진 선포식 기자회견'을 열어 메가 프로젝트 중단과 대안사회로의 전환을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민 관련영상보기













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