큰사진보기 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 상가 일대 곳곳이 큰 침수 피해를 입었다. 한 골목은 마치 지진이 난 듯한 현장으로 변했다. ⓒ 김보성



지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 기록적인 집중 호우가 쏟아졌다. 16일과 17일 누적 강수량이 무려 927.6㎜에 달했는데, 비가 그친 18일 확인한 현장은 마치 지진이 나거나 폭격을 맞은 듯 처참했다. 감당할 수 없는 폭우가 내리자 거제 옥포동 인근 상가와 주택가는 그야말로 쑥대밭이 됐다. 아스팔트 도로가 뜯겨나가고, 불어난 물이 토사와 함께 들이닥친 가게는 뻘밭으로 변했다. 시민들은 "살다 살다 이런 폭우는 처음 겪어본다"라고 이구동성으로 입을 모았다.



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지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 기록적인 집중 호우가 쏟아졌다. 16일과 17일 누적 강수량이 무려 927.6㎜에 달했는데, 비가 그친 18일 확인한 현장은 마치 지진이 나거나 폭격을 맞은 듯 처참했다. 감당할 수 없는 폭우가 내리자 거제 옥포동 인근 상가와 주택가는 그야말로 쑥대밭이 됐다. 아스팔트 도로가 뜯겨나가고, 불어난 물이 토사와 함께 들이닥친 가게는 뻘밭으로 변했다. 시민들은 "살다 살다 이런 폭우는 처음 겪어본다"라고 이구동성으로 입을 모았다. [오마이포토] 거제 폭우·산사태 처참한 현장... 복구 안간힘 https://omn.kr/2jgo6

큰사진보기 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 상가 일대 곳곳이 큰 침수 피해를 입었다. ⓒ 김보성





큰사진보기 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 상가 일대 곳곳이 큰 침수 피해를 입었다. ⓒ 김보성





큰사진보기 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 상가 일대 곳곳이 큰 침수 피해를 입었다. ⓒ 김보성





큰사진보기 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 상가 일대 곳곳이 큰 침수 피해를 입었다. ⓒ 김보성





큰사진보기 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 상가 일대 곳곳이 큰 침수 피해를 입었다. ⓒ 김보성





큰사진보기 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 상가 일대 곳곳이 큰 침수 피해를 입었다. ⓒ 김보성





큰사진보기 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 상가 일대 곳곳이 큰 침수 피해를 입었다. ⓒ 김보성





큰사진보기 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 상가 일대 곳곳이 큰 침수 피해를 입었다. ⓒ 김보성





큰사진보기 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 상가 일대 곳곳이 큰 침수 피해를 입었다. ⓒ 김보성





큰사진보기 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 상가 일대 곳곳이 큰 침수 피해를 입었다. 비가 그치자 복구에 안간힘을 다하고 있는 시민들. ⓒ 김보성





큰사진보기 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 옥포초등학교에 이재민 대피소가 마련돼 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 옥포초등학교에 이재민 대피소가 마련돼 있다. 현장에 원활한 서비스를 위해 LG 유플러스와 KT, SKT 등 통신사들이 이동기지국 차량을 설치한 모습. ⓒ 김보성





큰사진보기 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 옥포초등학교에 이재민 대피소가 마련돼 있다. 이곳으로 대피한 주민들에게 구호품을 나눠주고 있는 현장 관계자들. ⓒ 김보성





큰사진보기 지난 광복절 연휴 기간 경상남도 거제시에 누적 강우량 927㎜에 달하는 기록적 폭우가 쏟아진 가운데, 18일 오후 거제 옥포동 옥포초등학교에 이재민 대피소가 마련돼 있다. 이곳으로 대피한 주민들에게 구호품을 나눠주고 있는 현장 관계자들. ⓒ 김보성





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