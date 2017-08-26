[오마이포토] 정청래 껴안은 김민석

등록26.08.17 20:01 수정 26.08.17 20:01 남소연(newmoon)
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[오마이포토] 정청래 껴안은 김민석 ⓒ 남소연


김민석 더불어민주당 신임 당 대표가 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 더불어민주당 제3차 정기전국당원대회에서 당 대표로 선출된 뒤 경쟁했던 정청래 후보를 껴안고 있다.

정청래 껴안은 김민석 김민석 더불어민주당 신임 당 대표가 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 더불어민주당 제3차 정기전국당원대회에서 당 대표로 선출된 뒤 경쟁했던 정청래 후보를 껴안고 있다. ⓒ 남소연


정청래 껴안은 김민석 김민석 더불어민주당 신임 당 대표가 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 더불어민주당 제3차 정기전국당원대회에서 당 대표로 선출된 뒤 경쟁했던 정청래 후보를 껴안고 있다. 오른쪽은 송영길 후보. ⓒ 남소연


정청래 껴안은 김민석 김민석 더불어민주당 신임 당 대표가 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 더불어민주당 제3차 정기전국당원대회에서 당 대표로 선출된 뒤 경쟁했던 정청래 후보를 껴안고 있다. ⓒ 남소연




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