[오마이포토] 정청래 껴안은 김민석 ⓒ 남소연
김민석 더불어민주당 신임 당 대표가 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 더불어민주당 제3차 정기전국당원대회에서 당 대표로 선출된 뒤 경쟁했던 정청래 후보를 껴안고 있다.
정청래 껴안은 김민석 김민석 더불어민주당 신임 당 대표가 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 더불어민주당 제3차 정기전국당원대회에서 당 대표로 선출된 뒤 경쟁했던 정청래 후보를 껴안고 있다. ⓒ 남소연
정청래 껴안은 김민석 김민석 더불어민주당 신임 당 대표가 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 더불어민주당 제3차 정기전국당원대회에서 당 대표로 선출된 뒤 경쟁했던 정청래 후보를 껴안고 있다. 오른쪽은 송영길 후보. ⓒ 남소연
정청래 껴안은 김민석 김민석 더불어민주당 신임 당 대표가 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 더불어민주당 제3차 정기전국당원대회에서 당 대표로 선출된 뒤 경쟁했던 정청래 후보를 껴안고 있다. ⓒ 남소연
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