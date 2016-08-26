큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



국민의힘 이진숙 의원이 광복절인 15일 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 부근에서 6.3지방선거 투표용지 부족 사태에 항의하며 '부정선거 재선거' 등을 주장하는 시민들을 찾아다니며 인사하고 있다. 이 과정에서 지지자들이 "대통령! 이진숙!"을 외치거나 "대통령되세요"라고 응원하기도 했다.





"대통령! 이진숙!" 대선유세? 광복절, 올림픽공원 휘저은 이진숙 의원 핸드볼경기장을 한바퀴 돌며 시민들을 만난 이진숙 의원은 2-1게이트앞에서 국민의힘 장동혁 대표와 의원, 당협위원장들이 참석하는 투표 용지 부족 사태 관련 참정권 수호 집회에 참석했다. 취재/편집 권우성 기자 #국민의힘 #이진숙 #올림픽공원 #투표용지부족사태 ⓒ 권우성 관련영상보기





큰사진보기 광복절인 15일 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 국민의힘 장동혁 대표가 참석하는 투표 용지 부족 사태 관련 참정권 수호 집회가 예정된 가운데, 이진숙 의원이 지지자들앞에서 핸드마이크를 들고 애국가를 부르고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 광복절인 15일 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 국민의힘 장동혁 대표가 참석하는 투표 용지 부족 사태 관련 참정권 수호 집회가 예정된 가운데, 이진숙 의원이 지지자들앞에서 핸드마이크를 들고 애국가를 부르고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 국민의힘 이진숙 의원이 광복절인 15일 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 부근에서 6.3지방선거 투표용지 부족 사태에 항의하며 '부정선거 재선거' 등을 주장하는 시민들앞에서 연설하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 국민의힘 이진숙 의원이 광복절인 15일 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 열린 투표 용지 부족 사태 관련 참정권 수호 집회에 참석하고 있다. ⓒ 권우성







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