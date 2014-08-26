



오세훈 서울시장이 14일 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 원내대책회의에 참석해 있다. 왼쪽은 정점식 국민의힘 원내대표.



오 시장은 정부가 발표한 8·13 부동산 정책에 대해 "임대차 시장을 흔들고 국민 고통을 키우는 실거주 집착 정책부터 전면 재검토가 이뤄져야 한다"고 지적했다. 이어 "사업성을 높이고 속도를 낼 수 있는 과감한 규제 개선이 필요하다. 무엇보다 중요한 것은 정부 부동산 정책의 방향을 근본적으로 바꾸는 것"이라고 말했다.



