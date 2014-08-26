[오마이포토] 국민의힘 원내대책회의 참석한 오세훈 시장 ⓒ 남소연
오세훈 서울시장이 14일 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 원내대책회의에 참석해 있다. 왼쪽은 정점식 국민의힘 원내대표.
오 시장은 정부가 발표한 8·13 부동산 정책에 대해 "임대차 시장을 흔들고 국민 고통을 키우는 실거주 집착 정책부터 전면 재검토가 이뤄져야 한다"고 지적했다. 이어 "사업성을 높이고 속도를 낼 수 있는 과감한 규제 개선이 필요하다. 무엇보다 중요한 것은 정부 부동산 정책의 방향을 근본적으로 바꾸는 것"이라고 말했다.
국민의힘 원내대책회의 참석한 오세훈 시장 정점식 국민의힘 원내대표(오른쪽)와 오세훈 서울시장이 14일 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 원내대책회의에 입장하고 있다. ⓒ 남소연
국민의힘 원내대책회의 참석한 오세훈 시장 오세훈 서울시장이 14일 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 원내대책회의에 참석하고 있다. 왼쪽은 정점식 국민의힘 원내대표. ⓒ 남소연
국민의힘 원내대책회의 참석한 오세훈 시장 오세훈 서울시장이 14일 서울 여의도 국회에서 열린 국민의힘 원내대책회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연
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