큰사진보기 [오마이포토] 법무부 감찰위 출석한 박상용 "감찰위원 추가 임명, 부적절한 행위" ⓒ 유성호



쌍방울 대북송금 의혹을 수사했던 박상용 인천지검 부부장검사가 13일 오후 경기도 정부과천청사 법무부에서 자신의 징계를 심의할 감찰위원회에 출석했다.



이날 박 검사는 감찰위원회 출석에 앞서 취재진을 만나 근무 시간 페이스북 작성과 국민의힘 청문회 참석, 수사 대상자에게 음식물을 제공했다는 등의 징계 혐의에 대해 즉답을 피하면서도 감찰 과정과 추가 감찰위원 임명 등에 대해 우려를 나타냈다.





법무부 감찰위 출석한 박상용 "감찰위원 추가 임명, 부적절한 행위" ⓒ 유성호 관련영상보기



박 검사는 "징계 혐의를 모두 인정하느냐"는 기자들의 질문에 "대다수의 내용들에 대해서 제가 드릴 말씀이 굉장히 많지만 오늘 위원들께서 계시는데 이 자리에서 말씀드리는 게 도리가 아닌 것 같다"라고 말했다.



이어 "오늘은 들어가서 일단 위원회에서 충실히 소명을 드리고 다음에 말씀드릴 수 있는 기회가 있으리라고 생각한다"라고 말했다.



박 검사는 "징계 시도 자체가 대북송금 사건에 영향을 미치기 위한 것 아니냐"는 기자들의 질문에 "그런 의도라든지 지금 형사소송법 개정이라든지 그런 부분에 있어서 제가 우려되는 점은 많이 말씀드렸던 것 같다"고 답했다.



최근 감찰위원이 추가로 임명되면서 징계 결론을 짜맞추는 것 아니냐는 우려에 대해서는 강한 문제의식을 드러냈다.



박 검사는 "제가 사실은 모르고 있다가 여기 법무부 감찰 담당관으로부터 직접 들었다"라며 "사실상 선수가 심판을 교체한다든지 재판에 있어서 검사가 판사를 교체한다든지 하는 것과 비슷한 행위로 굉장히 부적절한 행위이다"라고 주장했다.





큰사진보기 쌍방울 대북송금 의혹을 수사했던 박상용 인천지검 부부장검사가 13일 오후 경기도 정부과천청사 법무부에서 자신의 징계를 심의할 감찰위원회에 출석하고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 쌍방울 대북송금 의혹을 수사했던 박상용 인천지검 부부장검사가 13일 오후 경기도 정부과천청사 법무부에서 자신의 징계를 심의할 감찰위원회에 출석하고 있다. ⓒ 유성호









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