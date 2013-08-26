큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



'우리동네 홈플러스 우리가 살려요! 장보기 캠페인'이 13일 오전 서울 홈플러스 강서점에서 민주당, 조국혁신당, 진보당, 사회민주당, 홈플러스사태해결공대위 관계자들이 참석한 가운데 열렸다.





큰사진보기 ‘우리동네 홈플러스 우리가 살려요! 장보기 캠페인‘이 13일 오전 서울 홈플러스 강서점에서 민주당, 조국혁신당, 진보당, 사회민주당, 홈플러스사태해결공대위 관계자들이 참석한 가운데 열렸다. 더불어민주당 한병도 당대표 직무대행과 조국혁신당 신장식 대표가 물건을 고르고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 ‘우리동네 홈플러스 우리가 살려요! 장보기 캠페인‘이 13일 오전 서울 홈플러스 강서점에서 민주당, 조국혁신당, 진보당, 사회민주당, 홈플러스사태해결공대위 관계자들이 참석한 가운데 열렸다. 더불어민주당 한병도 당대표 직무대행과 조국혁신당 신장식 대표가 물건을 고르고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 ‘우리동네 홈플러스 우리가 살려요! 장보기 캠페인‘이 13일 오전 서울 홈플러스 강서점에서 민주당, 조국혁신당, 진보당, 사회민주당, 홈플러스사태해결공대위 관계자들이 참석한 가운데 열렸다. 더불어민주당 을지로위원회 위원장인 민병덕 의원이 장 본 물건이 가득 담긴 카트를 끌고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 ‘우리동네 홈플러스 우리가 살려요! 장보기 캠페인‘이 13일 오전 서울 홈플러스 강서점에서 민주당, 조국혁신당, 진보당, 사회민주당, 홈플러스사태해결공대위 관계자들이 참석한 가운데 열렸다. 더불어민주당 한병도 당대표 직무대행과 조국혁신당 신장식 대표가 구매한 물건이 담긴 장바구니를 들고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 임시휴업에 들어갔던 홈플러스 67개 매장이 13일 재개장한 가운데 서울 강서점에서 고객들이 구매한 물건을 계산하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 임시휴업에 들어갔던 홈플러스 67개 매장이 13일 재개장한 가운데 서울 강서점에서 고객들이 구매한 물건을 계산하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 임시휴업에 들어갔던 홈플러스 67개 매장이 13일 재개장한 가운데 서울 강서점에서 고객들이 구매한 물건을 계산하고 있다. ⓒ 권우성







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