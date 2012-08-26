큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성

큰사진보기 ⓒ 권우성



홈리스행동은 12일 오전 인천국제공항 제2여객터미널에서 '혐오보도 편승한 강제퇴거 중단 및 공적 지원체계 마련, 인천공항 홈리스 퇴거조치 중단 및 피해자 권리보호 촉구 기자회견'을 열고, 공항 내 홈리스에 대한 강제 퇴거 조치 중단과 인천시의 공적 지원체계 마련을 촉구했다.



주최측은 "지난 7월 9일 채널A가 인천공항을 '노숙자 아지트'로 묘사한 보도를 내보낸 이후, 인천공항공사가 언론의 혐오 조장에 편승해 7월 30일 홈리스들의 물품에 '퇴거명령서'를 부착하는 등 폭력적인 퇴거 조치를 단행했다"라고 비판했다.



이들은 기자회견문을 통해 "퇴거와 단속으로 홈리스를 다른 장소로 밀어내는 것은 문제 해결이 아닌 전가에 불과하다"라며 "인천공항 내 홈리스의 존재는 개인의 일탈이 아닌 국가와 지자체의 책무 방기에 따른 결과"라고 지적했다. 특히 "거리 홈리스가 40명 이상인 광역 지자체 중 노숙인종합지원센터와 일시보호시설이 하나도 존재하지 않는 지자체는 인천시가 유일하다"라며 인천시가 관행적인 '시설 입소'만 권유할 것이 아니라 긴급대책과 거리 홈리스 지원 체계를 실질적으로 마련해야 한다고 강조했다.





큰사진보기 홈리스행동은 12일 오전 인천국제공항 제2여객터미널에서 ‘혐오보도 편승한 강제퇴거 중단 및 공적 지원체계 마련, 인천공항 홈리스 퇴거조치 중단 및 피해자 권리보호 촉구 기자회견’을 열고, 공항 내 홈리스에 대한 강제 퇴거 조치 중단과 인천시의 공적 지원체계 마련을 촉구했다. ⓒ 권우성





큰사진보기 홈리스행동은 12일 오전 인천국제공항 제2여객터미널에서 ‘혐오보도 편승한 강제퇴거 중단 및 공적 지원체계 마련, 인천공항 홈리스 퇴거조치 중단 및 피해자 권리보호 촉구 기자회견’을 열고, 공항 내 홈리스에 대한 강제 퇴거 조치 중단과 인천시의 공적 지원체계 마련을 촉구했다. ⓒ 권우성



이날 기자회견에서는 언론의 몰래카메라 보도와 공항의 강제 퇴거로 피해를 입은 당사자들의 목소리가 대독을 통해 전해졌다. 피해 당사자인 김형철(가명) 씨는 "기자들이 신분도 밝히지 않고 이야기를 유도한 뒤 방송에 내보냈다"라며 "방송 이후 보안요원들의 압박이 심해졌고, 내가 이 사회에서 설 자리가 없다는 생각에 자괴감이 들었다"라고 토로했다. 또 다른 당사자 루치아(가명) 씨는 "갑작스럽게 날아온 퇴거명령서에 배신감과 황당함을 느꼈다"라며 "인천시가 임시 주거지로 안내하는 고시원이나 쪽방은 벌레가 많고 환경이 너무 열악해 갈 수 없었으며, 갈 곳이 없어 마지막 보루로 공항을 찾았던 것"이라고 호소했다.



언론의 혐오 조장 보도에 대한 언론계 내부의 비판도 이어졌다. 김도원 전국언론노동조합 민주언론실천위원장은 연대 발언을 통해 "해당 보도는 기자 신분을 밝히지도 않고 동의도 받지 않은 몰래 녹취로, 취재 윤리를 위반했다"라고 지적했다. 이어 "타 언론사들 역시 근거 없이 공항 노숙인이 200명에 이른다고 보도하는 등 노숙인 혐오를 부추기고 있다"라며 "언론은 표면적인 현상만 볼 것이 아니라 문제를 일으키는 구조를 짚고 제도적 개선 방안을 찾아야 한다"라고 비판했다.



한편, 홈리스행동은 이날 기자회견 직후 인천국제공항공사에 퇴거 중단 요구를 위한 면담을 요청했으며, 향후 언론중재위원회와 방송통신심의위원회 등을 통해 문제성 보도에 대한 책임을 묻는 활동을 이어갈 계획이다.

추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기