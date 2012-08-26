

정의기억연대가 12일 오후 서울 종로구 주한 일본대사관 앞 평화로 (평화의 소녀상 앞)에서 제14차 세계 일본군'위안부' 기림일 세계연대집회 및 제1765차 수요시위를 하고 있다.



참석자들은 "일본 정부는 전쟁범죄 인정하고 일본군성노예제 피해자들에게 공식 사죄하고 법적 배상할 것, 일본 정부는 역사 지우기를 중단하고 재발 방지를 위해 진실을 교육할 것, 일본 정부는 침략 역사를 반성하고 군사대국화를 중단할 것, 한국 정부는 일본 정부에 책임 이행을 촉구하고 피해자 명예회복을 위해 최선을 다할 것" 등을 촉구하고 "혐오와 차별 없는 평화로운 세상, 우리의 바람으로 만들자!"고 다짐했다.



8월 14일 제14차 세계 일본군'위안부' 기림일을 앞두고 열린 이번 집회는 대한민국, 일본, 남아프리카공화국, 뉴질랜드, 독일, 미국, 캐나다, 팔레스타인, 필리핀, 호주 등을 비롯한 10개국 222개 공동주관단체들과 세계연대집회로 진행됐다.



