큰사진보기 [오마이포토] 용인 반도체 클러스터 현장 방문한 민주당 ⓒ 남소연





한병도 더불어민주당 3대 메가프로젝트 지원 특별위원회 위원장이 곽노정 SK하이닉스 CEO, 특위 위원들과 11일 경기도 용인시 처인구 원삼면 일대에 건설 중인 SK하이닉스 반도체 팹을 둘러보고 있다.





큰사진보기 한병도 더불어민주당 3대 메가프로젝트 지원 특별위원회 위원장이 11일 경기도 용인시 남사읍 일대를 방문해 김성걸 LH단지조성 1팀장의 브리핑을 들으며 용인 반도체 국가산단이 건설될 부지를 살펴보고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 한병도 더불어민주당 3대 메가프로젝트 지원 특별위원회 위원장이 11일 경기도 용인시 남사읍 일대를 방문해 김성걸 LH단지조성 1팀장의 브리핑을 들으며 용인 반도체 국가산단이 건설될 부지를 살펴보고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 한병도 더불어민주당 3대 메가프로젝트 지원 특별위원회 위원장과 곽노정 SK하이닉스 CEO, 김용관 삼성전자 경영전략총괄 사장을 비롯한 참석자들이 11일 경기도 용인시 처인구 용인 국가산단에서 열린 3대 메가프로젝트 지원 특위 현장 간담회에서 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 남소연





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