큰사진보기 [오마이포토] 메가특구법 철회 촉구 ⓒ 이정민



반도체 산업의 정의로운 전환을 위한 공동행동이 11일 오전 서울 종로구 청와대 앞에서 '노동기본권 파괴, 삼성·SK 특혜 메가특구법 철회 촉구 기후·노동·시민사회·정당 기자회견'을 하고 있다.



이들은 "이재명 정부가 3대 메가프로젝트를 발표하고 속도전을 펼치며 이를 지원하기 위한 메가특구법(메가특구 지정 및 관리에 관한 특별법)을 추진하고 있다"며 정부의 폭주를 규탄했다.



또한 "메가특구법은 노동기본권을 파괴하고 노동개악을 추진하는 점, 대기업과 재벌에 일방적인 특혜를 제공하는 점, 생태환경을 파괴하고 지역에 부담을 가중한다는 점에서 심각한 문제점이 있다"고 주장하고 법안 철회를 촉구했다.





큰사진보기 메가특구법 철회 촉구 반도체 산업의 정의로운 전환을 위한 공동행동이 11일 오전 서울 종로구 청와대 앞에서 '노동기본권 파괴, 삼성·SK 특혜 메가특구법 철회 촉구 기후·노동·시민사회·정당 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 메가특구법 철회 촉구 반도체 산업의 정의로운 전환을 위한 공동행동이 11일 오전 서울 종로구 청와대 앞에서 '노동기본권 파괴, 삼성·SK 특혜 메가특구법 철회 촉구 기후·노동·시민사회·정당 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





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