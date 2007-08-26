큰사진보기 [오마이포토] 이 땅은 미국의 전쟁기지가 아니다! 2026 자주평화실천단 투쟁 선포 기자회견 ⓒ 이정민



2026 자주평화실천단이 7일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 '이 땅은 미국의 전쟁기지가 아니다! 2026 자주평화실천단 투쟁 선포 기자회견'을 열어 트럼프 미국 대통령, 미셸스틸 주한미대사, 제이미어브런슨 주한미군사령관을 거부하는 상징의식을 하고 있다.



기자회견 참석자들은 "미국은 한국 국민의 생명권과 안전 주권에는 관심이 없다. 오직 미국의 패권전략인 대중국 견제를 위한 전쟁기지로 활용할 뿐"이며 "또한 미국은 미셸스틸 주한 미대사와 브런슨 주한미군사령관을 통해 주권국인 한국의 정치, 군사, 경제 정책을 직접 통제하려고 한다"고 주장했다.



이들은 "특히 한국 정부는 미국의 대중국 전쟁기지화, 병참기지화 요구에 협력하며 주권과 평화를 위한 길에 제대로 나서고 있지 않다"며 "한국 정부는 미국의 전쟁 정책에 동참할 것이 아니라 우리 주권과 국민의 안전을 우선해야 한다"고 강조했다.





큰사진보기 이 땅은 미국의 전쟁기지가 아니다! 2026 자주평화실천단 투쟁 선포 기자회견 2026 자주평화실천단이 7일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 '이 땅은 미국의 전쟁기지가 아니다! 2026 자주평화실천단 투쟁 선포 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이 땅은 미국의 전쟁기지가 아니다! 2026 자주평화실천단 투쟁 선포 기자회견 2026 자주평화실천단이 7일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 '이 땅은 미국의 전쟁기지가 아니다! 2026 자주평화실천단 투쟁 선포 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





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