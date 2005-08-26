[오마이포토] TV토론 나선 송영길·김민석·정청래

등록26.08.05 16:19 수정 26.08.05 16:19 오마이포토(ohmyphoto)
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[오마이포토] 2차 TV토론 나선 송영길·김민석·정청래 ⓒ 국회사진기자단


더불어민주당 송영길·김민석·정청래 당 대표 후보가 5일 서울 영등포구 여의도 KBS에서 열린 제2차 TV 토론회에 참석해 기념 촬영을 위해 포즈를 취하고 있다.

더불어민주당 송영길·김민석·정청래 당 대표 후보가 5일 서울 영등포구 여의도 KBS에서 열린 제2차 TV 토론회에 참석해 기념 촬영하고 있다. ⓒ 국회사진기자단


더불어민주당 송영길·김민석·정청래 당 대표 후보가 5일 서울 영등포구 여의도 KBS에서 열린 제2차 TV 토론회에 참석해 기념 촬영을 마치고 자리로 향하고 있다. ⓒ 국회사진기자단


더불어민주당 김민석·정청래 당 대표 후보가 5일 서울 영등포구 여의도 KBS에서 열린 제2차 TV 토론회를 준비하고 있다. ⓒ 국회사진기자단


더불어민주당 김민석·정청래 당 대표 후보가 5일 서울 영등포구 여의도 KBS에서 열린 제2차 TV 토론회를 준비하고 있다. ⓒ 국회사진기자단


더불어민주당 송영길·김민석·정청래 당 대표 후보가 5일 서울 영등포구 여의도 KBS에서 열린 제2차 TV 토론회를 준비하고 있다. ⓒ 국회사진기자단





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