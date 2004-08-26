큰사진보기 [오마이포토] 미셸 스틸 신임 주한미국대사, 외교부 등청 ⓒ 이정민



미셸 스틸 신임 주한미국대사가 4일 오후 서울 종로구 외교부를 방문해 신임장 사본을 제출하고 조현 외교부 장관을 예방하기 위해 청사로 들어서고 있다.



한편 같은 날, 주한미국대사관 앞에서는 815자주평화대행진 서울추진위원회가 기자회견을 열고 스틸 대사 부임을 규탄했다. 참석자들은 '극우 주한미대사 미셸 스틸 거부'와 '전시작전통제권 조건 없는 즉각 환수'를 촉구했다.





큰사진보기 미셸 스틸 신임 주한미국대사, 외교부 등청 미셸 스틸 신임 주한미국대사가 4일 오후 신임장 사본 제출 및 조현 외교부 장관을 예방하기 위해 서울 종로구 외교부로 등청하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 미셸 스틸 신임 주한미국대사, 외교부 등청 미셸 스틸 신임 주한미국대사가 4일 오후 신임장 사본 제출 및 조현 외교부 장관을 예방하기 위해 서울 종로구 외교부로 등청하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 미셸 스틸 신임 주한미국대사, 외교부 등청 미셸 스틸 신임 주한미국대사가 4일 오후 신임장 사본 제출 및 조현 외교부 장관을 예방하기 위해 서울 종로구 외교부로 등청하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 극우 주한미대사 미셸 스틸 거부! ⓒ 이정민





큰사진보기 극우 주한미대사 미셸 스틸 거부! 815자주평화대행진 서울추진위가 4일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 '극우 주한미대사 미셸 스틸 거부! 전시작전통제권 조건없이 즉각 환수!' 기자회견을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 극우 주한미대사 미셸 스틸 거부! 815자주평화대행진 서울추진위가 4일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 '극우 주한미대사 미셸 스틸 거부! 전시작전통제권 조건없이 즉각 환수!' 기자회견을 하고 있다. ⓒ 이정민

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