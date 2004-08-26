큰사진보기 [오마이포토] 전쟁연습을 멈춰라! ⓒ 이정민



2026 8.15자주평화대행진 추진위원회가 4일 오전 서울 광화문 미대사관 앞에서 한미연합 을지프리덤실드 전쟁연습 중단 촉구 기자회견을 열어 '집중행동, 다이-인(DIE-IN) 퍼포먼스 전쟁연습을 멈춰라!'를 하고 있다.



기자회견 참석자들은 "8월 17일 시작되는 한미연합군사연습인 '을지프리덤실드(UFS)'는 선제공격과 지도부 제거, 상대 지역 점령을 가상한 명백한 공격형 전쟁연습으로 정부가 '흡수통일은 없다'고 공언하면서도, 정작 군사적으로는 상대를 점령하는 훈련을 감행하는 것은 명백한 모순"이라고 주장했다.



이들은 "주변국과의 적대 관계는 미국에게 무기 판매의 기회가 될지 몰라도, 한국에게는 참혹한 경제적·정치적 피해와 심각한 안보 위협으로 돌아올 뿐"이라며 "평화보다 소중한 안보는 없다. 이 땅에 살아가는 모든 이들의 생명과 평화를 위협하는 전쟁연습은 즉각 중단되어야 한다"고 강조했다.





큰사진보기 전쟁연습을 멈춰라! 2026 8.15자주평화대행진 추진위원회가 4일 오전 서울 광화문 미대사관 앞에서 한미연합 을지프리덤실드 전쟁연습 중단 촉구 기자회견을 열어 '집중행동, 다이-인(DIE-IN) 퍼포먼스 전쟁연습을 멈춰라!'를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 전쟁연습을 멈춰라! 2026 8.15자주평화대행진 추진위원회가 4일 오전 서울 광화문 미대사관 앞에서 한미연합 을지프리덤실드 전쟁연습 중단 촉구 기자회견을 열어 '집중행동, 다이-인(DIE-IN) 퍼포먼스 전쟁연습을 멈춰라!'를 하고 있다. ⓒ 이정민





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큰사진보기 전쟁연습을 멈춰라! 2026 8.15자주평화대행진 추진위원회가 4일 오전 서울 광화문 미대사관 앞에서 한미연합 을지프리덤실드 전쟁연습 중단 촉구 기자회견을 열어 '집중행동, 다이-인(DIE-IN) 퍼포먼스 전쟁연습을 멈춰라!'를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 전쟁연습을 멈춰라! 2026 8.15자주평화대행진 추진위원회가 4일 오전 서울 광화문 미대사관 앞에서 한미연합 을지프리덤실드 전쟁연습 중단 촉구 기자회견을 열어 '집중행동, 다이-인(DIE-IN) 퍼포먼스 전쟁연습을 멈춰라!'를 하고 있다. ⓒ 이정민

한미연합 을지프리덤실드 전쟁연습 중단 촉구 기자회견 2026 8.15자주평화대행진 추진위원회가 4일 오전 서울 광화문 미대사관 앞에서 한미연합 을지프리덤실드 전쟁연습 중단 촉구 기자회견을 열어 '집중행동, 다이-인(DIE-IN) 퍼포먼스 전쟁연습을 멈춰라!'를 하고 있다. 이들은 "주변국과의 적대 관계는 미국에게 무기 판매의 기회가 될지 몰라도, 한국에게는 참혹한 경제적·정치적 피해와 심각한 안보 위협으로 돌아올 뿐"이라며 "평화보다 소중한 안보는 없다. 이 땅에 살아가는 모든 이들의 생명과 평화를 위협하는 전쟁연습은 즉각 중단되어야 한다"고 강조했다. ⓒ 이정민 관련영상보기











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