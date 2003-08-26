큰사진보기 [오마이포토] 전국경찰직장협의회, 경찰 순환인사 확대 방침 반대 삭발 ⓒ 이정민



전국경찰직장협의회가 3일 오후 서울 서대문구 경찰청 앞에서 강제 순환인사 반대 등 경찰 근무 환경 개선을 위한 공동투쟁위원회 출정식과 삭발식을 열어 경찰 순환인사 확대 방침에 반대하고 있다. 민관기 위원장이 삭발을 하고 있다.



전국경찰직장협의회는 "경찰공무원 강제순환이사 정책의 부당성, 감찰 증원 계획 철회 촉구, 경찰공무원 근무환경 개선 요구" 등을 요구하며 집행부 삭발식을 진행하고 항의서한을 전달했다.





큰사진보기 전국경찰직장협의회, 경찰 순환인사 확대 방침 반대 삭발 전국경찰직장협의회가 3일 오후 서울 서대문구 경찰청 앞에서 강제 순환인사 반대 등 경찰 근무 환경 개선을 위한 공동투쟁위원회 출정식과 삭발식을 열어 경찰 순환인사 확대 방침에 반대하고 있다. 민관기 위원장 등이 항의서한을 전달하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 전국경찰직장협의회, 경찰 순환인사 확대 방침 반대 전국경찰직장협의회가 3일 오후 서울 서대문구 경찰청 앞에서 강제 순환인사 반대 등 경찰 근무 환경 개선을 위한 공동투쟁위원회 출정식과 삭발식을 열어 경찰 순환인사 확대 방침에 반대하고 있다. 참석자들이 표창장을 들어보이며 반대 구호를 외치고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 전국경찰직장협의회, 경찰 순환인사 확대 방침 반대 삭발 전국경찰직장협의회가 3일 오후 서울 서대문구 경찰청 앞에서 강제 순환인사 반대 등 경찰 근무 환경 개선을 위한 공동투쟁위원회 출정식과 삭발식을 열어 경찰 순환인사 확대 방침에 반대하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 전국경찰직장협의회, 경찰 순환인사 확대 방침 반대 삭발 전국경찰직장협의회가 3일 오후 서울 서대문구 경찰청 앞에서 강제 순환인사 반대 등 경찰 근무 환경 개선을 위한 공동투쟁위원회 출정식과 삭발식을 열어 경찰 순환인사 확대 방침에 반대하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 전국경찰직장협의회, 경찰 순환인사 확대 방침 반대 삭발 전국경찰직장협의회가 3일 오후 서울 서대문구 경찰청 앞에서 강제 순환인사 반대 등 경찰 근무 환경 개선을 위한 공동투쟁위원회 출정식과 삭발식을 열어 경찰 순환인사 확대 방침에 반대하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 전국경찰직장협의회, 경찰 순환인사 확대 방침 반대 삭발 전국경찰직장협의회가 3일 오후 서울 서대문구 경찰청 앞에서 강제 순환인사 반대 등 경찰 근무 환경 개선을 위한 공동투쟁위원회 출정식과 삭발식을 열어 경찰 순환인사 확대 방침에 반대하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 전국경찰직장협의회, 경찰 순환인사 확대 방침 반대 삭발 전국경찰직장협의회가 3일 오후 서울 서대문구 경찰청 앞에서 강제 순환인사 반대 등 경찰 근무 환경 개선을 위한 공동투쟁위원회 출정식과 삭발식을 열어 경찰 순환인사 확대 방침에 반대하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 전국경찰직장협의회, 경찰 순환인사 확대 방침 반대 삭발 전국경찰직장협의회가 3일 오후 서울 서대문구 경찰청 앞에서 강제 순환인사 반대 등 경찰 근무 환경 개선을 위한 공동투쟁위원회 출정식과 삭발식을 열어 경찰 순환인사 확대 방침에 반대하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 전국경찰직장협의회, 경찰 순환인사 확대 방침 반대 삭발 전국경찰직장협의회가 3일 오후 서울 서대문구 경찰청 앞에서 강제 순환인사 반대 등 경찰 근무 환경 개선을 위한 공동투쟁위원회 출정식과 삭발식을 열어 경찰 순환인사 확대 방침에 반대하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 전국경찰직장협의회, 경찰 순환인사 확대 방침 반대 삭발 전국경찰직장협의회가 3일 오후 서울 서대문구 경찰청 앞에서 강제 순환인사 반대 등 경찰 근무 환경 개선을 위한 공동투쟁위원회 출정식과 삭발식을 열어 경찰 순환인사 확대 방침에 반대하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 전국경찰직장협의회, 경찰 순환인사 확대 방침 반대 삭발 전국경찰직장협의회가 3일 오후 서울 서대문구 경찰청 앞에서 강제 순환인사 반대 등 경찰 근무 환경 개선을 위한 공동투쟁위원회 출정식과 삭발식을 열어 경찰 순환인사 확대 방침에 반대하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 전국경찰직장협의회, 경찰 순환인사 확대 방침 반대 전국경찰직장협의회가 3일 오후 서울 서대문구 경찰청 앞에서 강제 순환인사 반대 등 경찰 근무 환경 개선을 위한 공동투쟁위원회 출정식과 삭발식을 열어 경찰 순환인사 확대 방침에 반대하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 전국경찰직장협의회, 경찰 순환인사 확대 방침 반대 전국경찰직장협의회가 3일 오후 서울 서대문구 경찰청 앞에서 강제 순환인사 반대 등 경찰 근무 환경 개선을 위한 공동투쟁위원회 출정식과 삭발식을 열었다. 경찰청 앞에 강제순환 인사를 반대하는 근조화환이 설치되고 있다. ⓒ 이정민











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