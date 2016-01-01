큰사진보기 [오마이포토] 청문회 나온 홍명보 전 축구대표팀 감독 ⓒ 남소연



홍명보 전 축구 국가대표팀 감독이 30일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 현안 관련 청문회에 출석해 질의에 답하고 있다.





큰사진보기 정몽규 전 대한축구협회장이 30일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 현안 관련 청문회에 출석해 증인 선서문을 제출한 뒤 증인석에 착석하고 있다. 오른쪽은 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독. ⓒ 남소연





큰사진보기 정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독, 이용수 대한축구협회 부회장, 정해성 전 국가대표 전력강화위원장 등이 30일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 현안 관련 청문회에 출석해 증인 선서를 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독이 30일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 현안 관련 청문회에 출석해 물을 마시고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독이 30일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 현안 관련 청문회에 출석해 질의에 답하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독이 30일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 현안 관련 청문회에 출석해 있다. ⓒ 남소연









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