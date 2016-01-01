

장동혁 국민의힘 대표가 29일 오전 서울 여의도 국회 당대표 회의실에서 기자회견을 열어 조정식 국회의장의 현직 대통령 연임 개헌 관련 발언에 대해 "이재명 대통령이 장기 집권할 수 있도록 헌법까지 뜯어고치겠다는 것이다"라며 "현행 헌법상 개헌을 하더라도 이재명 대통령의 연임은 불가능한데도 국민의 선택이라는 조건까지 붙여 어떻게든 연임을 관철시키려 하고 있다"라고 비판했다.



장동혁 대표는 "이를 단지 조정식 의장 개인의 의견이라고 생각하지 않는다"라며 "조 의장은 불과 석 달 전까지 이재명 대통령의 청와대 정무특보였고 국회의장 경선 당시에도 이재명 찐동지, 이재명 대선 승리 설계자를 내세웠다. 이재명 대선 설계자가 이제는 이재명 연임 설계자로 나선 것이다"라고 말했다.



장 대표는 더불어민주당이 연임을 추진하려는 이유에 대해 "자신들이 저질러 놓은 범죄를 피할 길이 이재명 대통령의 연임밖에 없기 때문이다"라고 주장했다.



장 대표는 이재명 대통령을 향해 "국민 앞에서 '연임은 없다'는 다섯 글자를 분명하게 선언하면 모든 논란은 한순간에 종식된다"라며 "도대체 왜 '연임은 없다'는 다섯 글자를 입 밖에 내지 못하는 것이냐"라고 반문했다.



이어 그는 조정식 국회의장과 더불어민주당에게 "엄중히 경고한다"라며 "이재명 재판 취소와 연임 개헌을 시도한다면 그날이 정권의 마지막 날이 될 것이다. 정권을 연장하려다 오히려 정권을 단축하는 일은 없기 바란다"라고 말했다.



