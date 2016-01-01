

2026 8.15자주평화대행진 추진위원회와 트럼프위협저지공동행동(준)이 28일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 '관세폭탄, 내정간섭 트럼프 규탄 기자회견'을 하고 있다.



기자회견 참석자들은 "미국정부는 '강제노동'과 관련된 상품을 수입, 활용하여 무역을 하고 있다는 이유로 무역법 301조를 적용해 우리나라에 12.5%의 관세를 부과했지만, 주장의 근거인 미 무역대표부의 보고서는 사실관계조차 틀리거나 서로 상충되는 통계 자료로 점철되어 있다"고 강조했다.



또한 "쿠팡에 대해 우리 법에 의거하여 정당한 조사를 진행하고 있음에도 자국 기업에 대한 '표적 수사' 및 '미국 기업 차별'이라며 추가 관세 압박을 이어가고 있다"고 지적하며 "이제 내정간섭을 넘어 극우인사까지 주한미대사로 부임할 지경에 이르렀다"고 개탄했다.



이들은 이어 "더 이상 이런 동맹은 필요 없다고 말해야 한다"며 "이재명 정부는 미국의 관세압박에 휘둘린 저자세 굴욕 협상, 주권과 평화, 민생을 짓밟는 미국 추종 정책을 당장 중단하고 수탈동맹과 전쟁동맹을 단호히 거부할 것"을 촉구했다.



