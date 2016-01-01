큰사진보기 [오마이포토] "주권자들의 광장이다! 감사의 정원 ‘받들어 총’ 철거하라!" ⓒ 이정민



자주통일평화연대, 민족문제연구소, 5.18서울기념사업회, 민주노총 통일위원회, 민주주의자주평화대학생협의회 등 20여 단체가 27일 오전 서울 종로구 광화문광장 감사의 정원 앞에서 '주권자들의 광장이다! 한미전쟁동맹 사대주의의 상징, 감사의 정원 '받들어 총' 철거하라 기자회견'을 하고 있다.



기자회견 참석자들은 "집총경례, 일명 받들어 총을 모티브로 한 감사의 정원은, 정부 청사가 광화문 광장에서 미 대사관을 향해 '받들어 총'으로 경례하는 형상으로 만들어졌다"며 "오세훈 서울시장은 감사의 정원을 '향후 모든 미국 대통령이 한국 방문 시 들르게 될 한미동맹의 상징 공간으로 만들겠다'고 밝혔고, 첫 공식행사로 '6.25전쟁 제76주년 서울시 기념식'을 진행함으로써, 이것이 사대주의와 전쟁을 위한 조형물이고 공간이라는 것을 명확히 확인했다"고 주장했다.



또한 이들은 "4.19혁명부터 내란·외환 퇴진 투쟁까지, 광화문 광장은 우리 민중의 자주와 평화, 민주주의를 향한 투쟁의 공간이었다. 국민이 주인이 되어 민주주의와 평화를 쟁취해내고자 가득 메웠던 항쟁의 공간에 외세에게 감사를 표하는 시대착오적이고 사대주의적인 상징물이 들어설 자리는 없다"고 강조하고 "정전협정 체결 73주년인 7월 27일 이 땅에서 사대주의와 전쟁을 완전히 종결하고 자주와 평화를 실현해내자는 의지를 담아 철거를 촉구한다"고 밝혔다.





큰사진보기 "주권자들의 광장이다! 감사의 정원 ‘받들어 총’ 철거하라!" 자주통일평화연대, 민족문제연구소, 5.18서울기념사업회, 민주노총 통일위원회, 민주주의자주평화대학생협의회 등 20여 단체가 27일 오전 서울 종로구 광화문광장 감사의 정원 앞에서 '주권자들의 광장이다! 한미전쟁동맹 사대주의의 상징, 감사의 정원 ‘받들어 총’ 철거하라 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 "주권자들의 광장이다! 감사의 정원 ‘받들어 총’ 철거하라!" 자주통일평화연대, 민족문제연구소, 5.18서울기념사업회, 민주노총 통일위원회, 민주주의자주평화대학생협의회 등 20여 단체가 27일 오전 서울 종로구 광화문광장 감사의 정원 앞에서 '주권자들의 광장이다! 한미전쟁동맹 사대주의의 상징, 감사의 정원 ‘받들어 총’ 철거하라 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





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