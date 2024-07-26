

8.17 더불어민주당 전당대회 최고위원 선거에 출마한 이성윤·최민희·한민수 후보가 24일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 김민석 후보의 신천지 민주당 전당대회 개입설 주장과 관련해 "근거를 제시하라"며 "증거 없이 특정 종교 개입설을 유포하는 것은 공명선거 약속을 지키지 않는 것이다"고 비판했다.



이날 이들은 "김민석 후보 본인이 신천지 가짜뉴스 폭탄을 투척해 놓고 왜 자꾸 숨바꼭질을 하느냐"며 "말로 혹세무민하지 말고 증거를 제시하라"고 요구했다.



이어 이들은 "국민의힘이 김민석 후보의 신천지 발언을 근거로 민주당을 수사하는 서명에 나섰다"며 "(김민석 후보는) 당의 명예를 훼손한 책임을 지고 사퇴하라"고 촉구했다.



