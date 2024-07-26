큰사진보기 [오마이포토] 토론 무산시킨 이건태 찾아간 한동훈 ⓒ 남소연



이건태 더불어민주당 의원이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에 참석해 악수를 청하는 한동훈 무소속 의원을 바라보고 있다. 한 의원은 최근 검찰 보완수사권 폐지 문제를 놓고 진행하기로 했던 공개 토론을 이 의원이 하루 만에 취소하자 "이 의원이 토론을 앞두고 도망쳤다"며 비판했다.





큰사진보기 토론 무산시킨 이건태 찾아간 한동훈 이건태 더불어민주당 의원이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에 참석해 악수를 청하는 한동훈 무소속 의원을 바라보고 있다. 한 의원은 최근 검찰 보완수사권 폐지 문제를 놓고 진행하기로 했던 공개 토론을 이 의원이 하루 만에 취소하자 "이 의원이 토론을 앞두고 도망쳤다"며 비판했다. ⓒ 남소연





큰사진보기 토론 무산시킨 이건태 찾아간 한동훈 이건태 더불어민주당 의원이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에 참석해 한동훈 무소속 의원과 악수하고 있다. 한 의원은 최근 검찰 보완수사권 폐지 문제를 놓고 진행하기로 했던 공개 토론을 이 의원이 하루 만에 취소하자 "이 의원이 토론을 앞두고 도망쳤다"며 비판했다. ⓒ 남소연









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