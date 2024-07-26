[오마이포토] 예결위 참석한 한동훈-이준석

등록26.07.24 11:27 수정 26.07.24 11:27 남소연(newmoon)
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[오마이포토] 예결위 참석한 한동훈-이준석 ⓒ 남소연


한동훈 무소속 의원이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에 참석해 인사말을 하고 있다. 왼쪽은 이준석 개혁신당 대표.

예결위 참석한 이준석-한동훈 이준석 개혁신당 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에 참석해 인사말을 하고 있다. 오른쪽은 한동훈 무소속 의원. ⓒ 남소연


예결위 참석한 한동훈-이준석 이준석 개혁신당 대표와 한동훈 무소속 의원이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에 나란히 참석해 있다. ⓒ 남소연


예결위 참석한 한동훈-이준석 한동훈 무소속 의원과 이준석 개혁신당 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에 나란히 참석해 있다. ⓒ 남소연


악수하는 한동훈-이준석 한동훈 무소속 의원과 이준석 개혁신당 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에 나란히 참석해 악수하고 있다. ⓒ 남소연






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