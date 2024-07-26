결과와 상관없이 자리 지킨 김형남 후보 ⓒ 남소연
더불어민주당 최고위원 도전자 김형남 후보가 23일 예비경선 결과 낙선했다. 김 후보는 이날 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 더불어민주당 8·17 전당대회 당대표·최고위원 선거 예비경선 결과 발표 현장에서 끝까지 자리를 지켜 눈길을 끌었다. 낙선한 대부분의 후보들은 결과 발표 후 이석해 빈 자리가 많이 보인다.
더불어민주당 최고위원 예비경선에서 고배를 마신 김형남 후보(왼쪽 두 번째)가 23일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 더불어민주당 8·17 전당대회 당대표·최고위원 선거 예비경선 결과 발표 현장에서 본경선에 진출한 후보들에게 축하 인사를 하고 있다. 낙선한 대부분의 후보들이 결과 발표 후 이석한 데 반해, 김 후보는 끝까지 자리를 지켜 눈길을 끌었다. ⓒ 남소연
더불어민주당 최고위원 도전자 김형남 후보(뒷 줄 맨 왼쪽)가 23일 예비경선 결과 낙선했다. 김 후보는 이날 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 더불어민주당 8·17 전당대회 당대표·최고위원 선거 예비경선 결과 발표 현장에서 끝까지 자리를 지켜 눈길을 끌었다. 낙선한 대부분의 후보들은 결과 발표 후 즉시 이석했다. ⓒ 남소연
더불어민주당 최고위원 도전자 김형남 후보가 23일 예비경선 결과 낙선했다. 김 후보는 이날 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 더불어민주당 8·17 전당대회 당대표·최고위원 선거 예비경선 결과 발표 현장에서 끝까지 자리를 지켜 눈길을 끌었다. 낙선한 대부분의 후보들은 결과 발표 후 이석해 빈 자리가 많이 보인다. ⓒ 남소연
더불어민주당 최고위원 도전자 김형남 후보가 23일 예비경선 결과 낙선했다. 김 후보는 이날 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 더불어민주당 8·17 전당대회 당대표·최고위원 선거 예비경선 결과 발표 현장에서 끝까지 자리를 지켜 눈길을 끌었다. 낙선한 대부분의 후보들은 결과 발표 후 이석해 빈 자리가 많이 보인다. ⓒ 남소연
더불어민주당 최고위원 예비경선을 통과한 임미애 후보가 23일 서울 여의도 국회 의원회관에서 인사말을 하던 중 낙선했음에도 끝까지 자리를 지키고 있는 김형남 후보를 치켜세우며 '엄지척'을 하고 있다.
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