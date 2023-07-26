

조국혁신당 김준형 당대표 권한대행 겸 원내대표를 비롯한 소속 의원들이 23일 서울 여의도 국회 법제사법위원장실을 찾아 서영교 법사위원장에게 "7월 말까지 형사소송법 개정안을 통과시켜 달라"고 요청했다.



이날 면담에는 김준형 원내대표와 황운하, 정춘생, 차규근, 백선희 의원이 참석했다. 이들은 수사권과 기소권을 분리하는 검찰개혁 원칙을 강조하며 형사소송법 개정안의 조속한 처리를 촉구했다.



황운하 조국혁신당 의원은 "우리 형사사법 시스템은 당연히 피해자 보호를 두텁게 해야 하고 억울한 사람이 있게 해서는 안 된다"라며 "피해자와 사회적 약자를 보호하고 억울한 사람이 생기지 않도록 오랜 고민 끝에 내린 결론이 수사·기소 분리이다"라고 말했다.



황 의원은 "수사·기소 분리가 피해자 보호를 가장 두텁게 할 수 있고 억울한 사람도 생기지 않게 할 수 있다"라며 "검사가 언제부터 피해자 편에 섰고 사회적 약자 편에 섰느냐"라고 반문했다.



이어 황 의원은 "검사는 지금까지 대체적으로 강자와 돈 있는 사람, 권력자의 편에 섰다"라며 "수사권과 기소권이 결합된 힘을 가지고 그렇게 해왔기 때문에 이를 분리해야 사회적 약자와 피해자를 보호할 수 있다"라고 주장했다.



황 의원은 최근 경찰의 장윤기 사건을 둘러싼 부실수사를 언급하며 "경찰 수사에서 에러가 발생한 부분에 대해서는 국회에서 부실수사가 발생하지 않도록 촘촘하게 안전장치를 마련해야 한다"라고 말했다.



그러면서 "검사에게 수사권을 주는 방식은 검찰개혁의 본말이 전도되는 것이다"라며 "'검사는 수사하지 않는다'는 10글자의 원칙이 관철되기를 믿는다"라고 말했다.



