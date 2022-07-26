오세훈의 여유(?) "항소심 가면 어떻게 될까요? 저는 그게 기대됩니다" 1심 선고를 받은 오세훈 시장은 광화문광장 감사의정원에서 열리는 에티오피아 6.25참전 용사 후손들로 구성된 '강뉴합창단' 공연을 보기 위해 도착하며 기자들앞에서 추가 입장을 밝혔다. 취재/편집 권우성 기자 #오세훈 #서울시장 #국민의힘 #정치자금법위반 #명태균 #여론조사대납 #광화문광장 #감사의정원 ⓒ 권우성 관련영상보기



오세훈 서울시장이 22일 오후 서울 종로구 광화문광장 감사의 정원에서 열린 '강뉴합창단'(에티오피아 6.25참전 용사 후손)과 서울시예술단 문화교류 공연에 참석하기 전 기자들을 만났다.



정치 브로커 명태균씨로부터 여론조사 결과를 받아보고 후원자에게 비용을 대납하게 한 혐의(정치자금법 위반)로 서울중앙지법에서 열린 1심 선고에서 시장직 상실형을 받은 것에 대해 오세훈 시장은 부당함을 설명한 뒤 "항소심에 가면 어떻게 될까요? 저는 그게 기대됩니다"라며 여유(?)를 보이기도 했다.





큰사진보기 오세훈 서울시장이 22일 오후 서울 종로구 광화문광장 감사의정원에서 열리는 '강뉴합창단'(에티오피아 6.25참전 용사 후손)과 서울시예술단 문화교류 공연에 참석하기 위해 도착하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 오세훈 서울시장이 22일 오후 서울 종로구 광화문광장 감사의정원에서 열리는 '강뉴합창단'(에티오피아 6.25참전 용사 후손)과 서울시예술단 문화교류 공연에 참석하기 전 정치자금법 위반 1심 선고에서 시장직 상실형을 받은 것에 대한 기자들 질문에 답변하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 오세훈 서울시장이 22일 오후 서울 종로구 광화문광장 감사의정원에서 열리는 '강뉴합창단'(에티오피아 6.25참전 용사 후손)과 서울시예술단 문화교류 공연에 참석하기 전 정치자금법 위반 1심 선고에서 시장직 상실형을 받은 것에 대한 기자들 질문에 답변하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 오세훈 서울시장이 22일 오후 서울 종로구 광화문광장 감사의정원에서 열린 에티오피아 6.25참전 용사 후손들로 구성된 '강뉴합창단'과 서울시예술단 문화교류 공연 행사에 참석하고 있다. ⓒ 권우성

큰사진보기 오세훈 서울시장이 22일 오후 서울 종로구 광화문광장 감사의정원에서 열린 에티오피아 6.25참전 용사 후손들로 구성된 '강뉴합창단'과 서울시예술단 문화교류 공연에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 오세훈 서울시장이 22일 오후 서울 종로구 광화문광장 감사의정원에서 열린 에티오피아 6.25참전 용사 후손들로 구성된 '강뉴합창단'과 서울시예술단 문화교류 공연에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 오세훈 서울시장이 22일 오후 서울 종로구 광화문광장 감사의정원에서 열린 에티오피아 6.25참전 용사 후손들로 구성된 '강뉴합창단'과 서울시예술단 문화교류 공연에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 오세훈 서울시장이 22일 오후 서울 종로구 광화문광장 감사의정원에서 열린 에티오피아 6.25참전 용사 후손들로 구성된 '강뉴합창단'과 서울시예술단 문화교류 공연에서 인사말을 마친 뒤 자리로 돌아가고 있다. ⓒ 권우성









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