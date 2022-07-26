

정근식 서울교육감이 22일 오전 서울시 용산구 서울시교육청에서 서울교육 2기 비전 '모두를 위한 기본교육, 행복한 협력교육' 선포 기자회견을 하고 있다.



정근식 교육감은 대한민국 공교육이 나아갈 새로운 기준으로 '기본교육' 개념을 밝혔다. 정 교육감은 "'기본교육'은 헌법 제31조가 보장하는 균등하게 교육받을 권리를, 초중등 교육 단계를 넘어 생애 전 단계로 넓혀 실질화하겠다는 개념"이라고 설명했다.



정 교육감은 2기 비전을 실현할 교육지료로 '시작은 촘촘하게, 기본은 탄탄하게, 성장은 다양하게'를 제시했다. 또한 이를 구현할 5대 정책방향으로 "창의와 공간의 미래형 전인교육, 모두의 배움을 보장하는 책임교육, 지속가능한 민주시민교육, 함께 누리는 교육 복지, 안전하고 평화로운 교육공동체'를 제시했다.



