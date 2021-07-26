큰사진보기 [오마이포토] "일본, 사도광산에 강제노동 기록해야" ⓒ 김보성



부산 해운대구 벡스코에서 48차 유네스코 세계유산위원회가 진행되는 가운데, 21일 민족문제연구소, 식민지역사박물관, 일제강제동원시민모임, 조선학교와 함께하는 시민모임 봄, 한일역사정의평화행동 등이 '사도광산 강제동원 피해자의 목소리를 알리는 시민 긴급행동'을 펼쳤다.



사도광산 피해자들의 증언으로 만든 몸자보를 두른 참석자들은 "조선인 강제동원의 진실을 숨긴 채 사도광산이 진정한 세계유산이 될 수는 없다"라며 "일본 정부는 올바르게 역사를 전시해야 한다"라고 촉구했다. 일제강점기 당시 현장에 끌려가 가혹한 노동에 시달렸던 상황을 알리기 위해 주최 측은 영어로도 이 내용을 적어 나왔다.



2024년 에도시대 최대 금광을 내세워 사도광산의 세계문화유산 등재에 성공한 일본은 이후 유네스코 권고를 제대로 이행하지 않고 있다. 모든 시기에 걸친 '전체 역사'를 알려야 한단 지적이 나왔는데, 일본은 관련 전시에서 '강제동원' 사실을 제외했다. 한반도 출신 노동자들이 일을 했단 표현을 하면서도 정작 핵심인 참혹한 수탈 내용과 '강제적 성격'은 감춰 논란이 됐다.



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부산 해운대구 벡스코에서 48차 유네스코 세계유산위원회가 진행되는 가운데, 21일 민족문제연구소, 식민지역사박물관, 일제강제동원시민모임, 조선학교와 함께하는 시민모임 봄, 한일역사정의평화행동 등이 '사도광산 강제동원 피해자의 목소리를 알리는 시민 긴급행동'을 펼쳤다.사도광산 피해자들의 증언으로 만든 몸자보를 두른 참석자들은 "조선인 강제동원의 진실을 숨긴 채 사도광산이 진정한 세계유산이 될 수는 없다"라며 "일본 정부는 올바르게 역사를 전시해야 한다"라고 촉구했다. 일제강점기 당시 현장에 끌려가 가혹한 노동에 시달렸던 상황을 알리기 위해 주최 측은 영어로도 이 내용을 적어 나왔다.2024년 에도시대 최대 금광을 내세워 사도광산의 세계문화유산 등재에 성공한 일본은 이후 유네스코 권고를 제대로 이행하지 않고 있다. 모든 시기에 걸친 '전체 역사'를 알려야 한단 지적이 나왔는데, 일본은 관련 전시에서 '강제동원' 사실을 제외했다. 한반도 출신 노동자들이 일을 했단 표현을 하면서도 정작 핵심인 참혹한 수탈 내용과 '강제적 성격'은 감춰 논란이 됐다. 사도광산 피해자 증언 등장... "강제동원 감추며 세계유산?" https://omn.kr/2j50b

큰사진보기 일본의 사도광산 세계문화유산 등재 이행 관련 결정문 논의가 이어지는 부산 해운대구 벡스코 48차 유네스코 세계유산위원회 현장에서 21일 민족문제연구소, 식민지역사박물관, 일제강제동원시민모임, 조선학교와 함께하는 시민모임 봄, 한일역사정의평화행동 등이 강제징용 피해자 목소리 상징행동을 펼치고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 일본의 사도광산 세계문화유산 등재 이행 관련 결정문 논의가 이어지는 부산 해운대구 벡스코 48차 유네스코 세계유산위원회 현장에서 21일 민족문제연구소, 식민지역사박물관, 일제강제동원시민모임, 조선학교와 함께하는 시민모임 봄, 한일역사정의평화행동 등이 강제징용 피해자 목소리 상징행동을 펼치고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 일본의 사도광산 세계문화유산 등재 이행 관련 결정문 논의가 이어지는 부산 해운대구 벡스코 48차 유네스코 세계유산위원회 현장에서 21일 민족문제연구소, 식민지역사박물관, 일제강제동원시민모임, 조선학교와 함께하는 시민모임 봄, 한일역사정의평화행동 등이 강제징용 피해자 목소리 상징행동을 펼치고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 일본의 사도광산 세계문화유산 등재 이행 관련 결정문 논의가 이어지는 부산 해운대구 벡스코 48차 유네스코 세계유산위원회 현장에서 21일 민족문제연구소, 식민지역사박물관, 일제강제동원시민모임, 조선학교와 함께하는 시민모임 봄, 한일역사정의평화행동 등이 강제징용 피해자 목소리 상징행동을 펼치고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 일본의 사도광산 세계문화유산 등재 이행 관련 결정문 논의가 이어지는 부산 해운대구 벡스코 48차 유네스코 세계유산위원회 현장에서 21일 민족문제연구소, 식민지역사박물관, 일제강제동원시민모임, 조선학교와 함께하는 시민모임 봄, 한일역사정의평화행동 등이 강제징용 피해자 목소리 상징행동을 펼치고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 일본의 사도광산 세계문화유산 등재 이행 관련 결정문 논의가 이어지는 부산 해운대구 벡스코 48차 유네스코 세계유산위원회 현장에서 21일 민족문제연구소, 식민지역사박물관, 일제강제동원시민모임, 조선학교와 함께하는 시민모임 봄, 한일역사정의평화행동 등이 강제징용 피해자 목소리 상징행동을 펼치고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 일본의 사도광산 세계문화유산 등재 이행 관련 결정문 논의가 이어지는 부산 해운대구 벡스코 48차 유네스코 세계유산위원회 현장에서 21일 민족문제연구소, 식민지역사박물관, 일제강제동원시민모임, 조선학교와 함께하는 시민모임 봄, 한일역사정의평화행동 등이 강제징용 피해자 목소리 상징행동을 펼치고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 일본의 사도광산 세계문화유산 등재 이행 관련 결정문 논의가 이어지는 부산 해운대구 벡스코 48차 유네스코 세계유산위원회 현장에서 21일 민족문제연구소, 식민지역사박물관, 일제강제동원시민모임, 조선학교와 함께하는 시민모임 봄, 한일역사정의평화행동 등이 강제징용 피해자 목소리 상징행동을 펼치고 있다. ⓒ 김보성





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큰사진보기 일본의 사도광산 세계문화유산 등재 이행 관련 결정문 논의가 이어지는 부산 해운대구 벡스코 48차 유네스코 세계유산위원회 현장에서 21일 민족문제연구소, 식민지역사박물관, 일제강제동원시민모임, 조선학교와 함께하는 시민모임 봄, 한일역사정의평화행동 등이 강제징용 피해자 목소리 상징행동을 펼치고 있다. ⓒ 김보성





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